Inter-Lazio, le probabili formazioni della Supercoppa: c'è Immobile, sfida a Lautaro Martinez

Si avvicina la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Con la vittoria di ieri il Napoli si è aggiudicato già un posto in finale e stasera la squadra di Mazzari scoprirà quale sarà la sfidante. A contendersi l'accesso all'ultimo atto delle final-four di Riad saranno Inter e Lazio. Di fronte ci saranno Inzaghi, il principale ex di giornata alla ricerca della terza vittoria di fila del trofeo, e Sarri, mai vittorioso in Supercoppa e determinato a vincerla nonostate il nuovo format non gli piaccia affatto.

Le idee di formazione di Inzaghi e Sarri

Non sono previste grandi sorprese tra le file dei nerazzurri. Tra i pali del 3-5-2 di Inzaghi ci sarà Sommer. La linea dei difensori sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Il cuore del centrocampo sarà affidato a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, sulle fasce invece ci saranno Dumfries e Dimarco. Davanti immancabile la coppia Thuram-Lautaro. In casa Lazio invece spazio al classico 4-3-3. In porta ci sarà Provedel. In difesa Patric è ancora dolorante ha dato l'ok per giocare. Sarri deciderà se puntare su lui o Gila nel quartetto con Romagnoli, Lazzari e Marusic. A centrocampo Rovella sta meglio ed è destinato a stringere i denti nel terzetto con Guendouzi e uno tra Vecino e Luis Alberto. Infine davanti Immobile sfiderà Lautaro al centro dell'attacco con Felipe Anderson e uno tra Isaksen e Zaccagni, con l'ex Hellas favorito.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Cuadrado.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Castellanos.

Diffidati: -

Squalificati: -