Inter, Inzaghi: «Thuram? Le sue qualità erano note. Lukaku? Ci pensiamo da mercoledì»

Alla sfida di Champions contro il Salisburgo, domani a San Siro (ore 18.45), l’Inter si presenta da prima in classifica in campionato. Un traguardo importante, che rende felice Simone Inzaghi: «Sabato abbiamo vinto una partita importante e non semplice. La squadra a questa sfida ci arriva bene. Domani è importantissima in un girone molto equilibrato dove bisognerà tenere alta la concentrazione perché il Salisburgo è una squadra non semplice da affrontare per cui chiederò massima concentrazione». Il tecnico nerazzurro in attacco confermerà Thuram accanto a Lautaro Martinez: «Le sue qualità credo fossero note a tutti, è normale che cambiando campionato e paese si poteva pensare ci fossero difficoltà di ambientamento. Invece, lui è stato bravissimo, come i suoi compagni che lo hanno fatto sentire subito a casa e lui ci sta dando risposte. Deve continuare così. Se Lukaku alla fine deve essere ringraziato? Alla Roma e a lui penseremo da mercoledì».

Diversi i dubbi di formazione: «Ne ho diversi perché quando hai un giorno in meno è così.

Ieri ho visto 10 giocatori in allenamento, che non sono scesi in campo. Gli altri hanno fatto scarico. Chiaramente qualcosa cambierò perché le rotazioni devono essere un valore aggiunto con la fatica fisica e mentale che si fa sentire. Ho tantissimi calciatori che nei 15 giorni di Nazionali si sono riposati poco perché hanno avuto viaggi e partite. Devo valutare. Detto questo, ci manca Cuadrado, che ha un’infiammazione. Ho la fortuna di avere Darmian che ha fatto il terzo l’anno scorso perfettamente e in qualche partita può far rifiatare Dumfries nel migliore dei modi». E sulla gara, ha concluso: «Il Salisburgo è un avversario che gioca bene, in modo aggressivo. Loro sanno variare e che in possesso verticalizza su degli attaccanti fisici. Servirà una gara da vera Inter».