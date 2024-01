Inter, Inzaghi re delle finali: è il più vincente nella storia della Supercoppa, superati Lippi e Capello

Simone Inzaghi è sempre più il re delle finali. Altra Supercoppa italiana in bacheca per l'allenatore piacentino che diventa l'allenatore più vincente nella storia della competizione. Con il successo contro il Napoli, deciso da Lautaro Martinez, colleziona la quinta Supercoppa, scavalcando Lippi e Capello (entrambi a 4) e stabilendo un nuovo record.

Si tratta della terza Supercoppa consecutiva (tutte e tre vinte con l'Inter). Nel primo anno in nerazzurro ha superato in finale la Juventus a San Siro. Nel 2023 si è ripetuto battendo 3-0 il Milan e ha calato il tris quest'anno superando i campioni d'Italia in carica. Le prime due le aveva conquistate alla guida della Lazio (2017 e 2019). Manca ancora lo scudetto nella sua carriera da allenatore ma da quando è a Milano ha già alzato 5 trofei (3 supercoppe, 2 coppe Italia).

L'anno scorso aveva raggiunto anche la finale di Champions League che avrebbe rappresentato il coronamento di una crescita esponenziale. Inzaghi ha comunque imparato dalla sconfitta contro il Manchester City, acquisendo uno status decisamente superiore.

A Riyad ha alzato un altro trofeo che spera possa essere l'antipasto dello scudetto a fine stagione. Intanto ha messo alle spalle due mostri sacri come Lippi e Capello e si gode il record di miglior allenatore nella storia della Supercoppa.