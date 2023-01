Interfatica con il Parma: segna Juric, ma Lautaro e Acerbi ai supplementari regalano i quarti a Inzaghi

Non basta Buffon al Parma per vincer contro l’Inter a San Siro e continuare la cavalcata in Coppa Italia. Perché alla fine ai quarti ci vanno i nerazzurri, che vanno sotto per un gol straordinario di Juric, ma pareggiano all’88’ con Lautaro Martinez, sfiorano il raddoppio con Dzeko (e qui fa un miracolo Gigi, 45 anni il 28 gennaio) e poi segnano il gol vittoria con Acerbi quando le lancette dell’orologio dicono 110’. L’Inter soffre, ma alla fine passa il turno, come era accaduto nella passata stagione contro l’Empoli.

Il Parma gioca una bella gara e, come detto, passa in vantaggio grazie alla traiettoria incredibile di Juric. Un tiro che finisce sotto l’incrocio dei pali che sorprende Onana. Le assenze in mezzo al campo per l’Inter sono davvero tante: non c’è Brozovic, ma sono out anche Barella e Calhanoglu (gli esami di entrambi hanno, però, escluso lesioni). Defezioni che di certo non aiutano. E sbloccato il risultato, i gialloblù addirittura sfiorano il raddoppio con un tiro al volo di sinistro di Benedyczak deviato in angolo da Onana. Nella ripresa Inzaghi punta sul tridente e inserisce Dzeko al posto di Mkhitaryan, ma nemmeno il bosniaco sembra svegliare l’Inter. Invece, all’88’ ci pensa Lautaro Martinez e trafiggere Buffon, beffato da una deviazione di Osorio. Ai supplementari è il Parma a essere più pericoloso con Camara e Hainaut, ma alla fine festeggia l’Inter con il raddoppio di Acerbi, un gol che stavolta nessuno annulla a differenza di quanto accaduto con il Monza in campionato.