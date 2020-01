Inter-Erisksen, c'è l'assist di Mourinho. Napoli-Lobotka, attesa per la chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di incontri e di accelerazioni, conprotagoniste. Presentato, il club rossonero ha deciso di rilanciare per, assente dalla lista dei convocati per la sfida contro l'Espanyol. E proprio sul tema cessioni si è espresso, oggi in conferenza, il tecnico del Barcellona: «Non mi aspetto altre partenze. Vidal? Si è parlato molto della sua situazione, ma non credo che debba avere ripercussioni dal punto di vista sportivo, che è ciò di cui mi interesso io. Lui si sta allenando bene. La questione contrattuale si risolverà in maniera interna, conosciamo bene Arturo, è lo stesso di sempre. Alena è partito, non pensavo che sarebbe accaduto così in fretta ma c'era una clausola nel suo contratto che gli consentiva di andare in prestito». Il quadro è noto: l'allenatore spagnolo vuole assolutamente la conferma dell'ex Juventus che, dal canto suo, spinge per tornare in Italia ed aggregarsi al gruppo di Conte.C'è stato un vertice anche a: gli intermediari della trattativa Lobotka hanno incontrato il club azzurro, per chiudere il trasferimento del regista slovacco intorno ai 20 milioni di euro. Vorrebbe incassare una cifra simile pure il Tottenham. Gli Spurs insistono per la cessione immediata di, mentre il trequartista in scadenza 2020 tratta con l'Inter per impostare l'accordo a partire dal prossimo giugno. «Conoscete la situazione -ha spiegato il tecnico Mourinho-, in questo momento lui può mettersi d'accordo con qualsiasi club per la fine della stagione. Questa è un'opzione. L'altra è che si metta d'accordo con un club per gennaio, ma in quel caso il controllo è nostro».