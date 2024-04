Iñigo Martinez scende dall'auto e minaccia un ragazzino: «È l'ultima volta che mi insulti». Cosa è successo tra il difensore del Barcellona e il tifoso

Nonostante la vittoria del Barcellona nell'ultimo turno di campionato contro il Las Palmas, l'atmosfera rimane piuttosto tesa. Un pò per l'addio già annunciato di Xavi a fine stagione, un pò per gli 8 punti di distanza dal Real Madrid primo in classifica.

Nella mattina di lunedì il difensore del Barcellona Inigo Martinez è stato protagonista di un episodio piuttosto singolare che in breve tempo ha fatto il giro del web. Prima dell'ingresso nel centro sportivo, il calciatore spagnolo è sceso dall'auto dopo essere stato beccato da alcuni tifosi e si è rivolto con tono minaccioso verso un ragazzino e puntandogli il dito a pochi centimetri di distanza: «Questa è l'ultima volta che mi insulti, è l'ultima volta che mi chiami stupido.

Lo dico a te e ai tuoi amici, è l'ultima». Iniago Martinez ha ripetuto più volte la frase con toni tutt'altro che pacati.

Chi è il giovane tifoso contro cui ha inveito Inigo Martinez

Secondo la stampa spagnola, il ragazzino sarebbe un giovane tiktoker, content creator. In alcuni di questi video, evidentemente, se l'è presa con Martinez, che non ha gradito. Il giovane tifoso del Barcellona, come scrive il Mundo Deportivo, fa parte di una schiera di ragazzini che si recano alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, "invadono la strada e ostacolano la circolazione alla ricerca di foto, e ciò ha portato ad un aumento della presenza della polizia e ha persino indotto il Barça a smettere di annunciare gli orari degli allenamenti".