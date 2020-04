La storia di Iniesta diventa un docufilm, in onda gratuitamente su Rakuten Tv dal 23 aprile

Don Adrés è stato il Barcellona. Quello "illegale", che col tiki-taka ha incantato il mondo vincendo tutto quello che c'era da vincere. Don Andrés è Iniesta, il centrocampista perfetto nel disegno tattico ipotizzato e realizzato da Pep Guardiola su tutti. Iniesta più dello stesso Messi, il marziano, l'uomo dei gol molti dei quali, però, ispirati da Iniesta. Non solo Barça, però. Perché Don Andrés è anche la firma del titolo mondiale conquistato dalla Spagna a Sudafrica 2010: suo l'1-0 con cui le Furie Rosse stesero l'Olanda laureandosi campioni del mondo, perla incastonata frfa i titoli europei del 2008 e del 2012.

Andrés Iniesta - L’eroe inaspettato, è il nuovo documentario originale prodotto da Rakuten TV arriverà in esclusiva sulla piattaforma di video-on-demand dal 23 Aprile. Questo è il primo documentario in assoluto sulla leggenda del calcio Andrés Iniesta e mostra contenuti inediti raccontando i momenti più importanti della carriera e della vita personale di Iniesta. Il documentario si focalizza sulla vita e sull’incredibile carriera di Iniesta, dall’inizio del suo percorso nel settore giovanile del Barcellona fino al suo arrivo al Vissel Kobe in Giappone. Accanto alle testimonianze dirette di Iniesta e della sua famiglia, il documentario raccoglie il tributo di calciatori di fama mondiale come Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Pep Guardiola e Xavier Hernández.

Rakuten TV (con sede in Giappone, noto per le sue partnership con il Barcellona Football Club, l’Nba, i Golden State Warriors, la Coppa Davis e la Spartan Race, è disponibile in 42 paesi e fa parte di Rakuten, Inc., una delle principali società di servizi Internet al mondo, che offre una vasta gamma di servizi per consumatori e aziende, con particolare attenzione all'e-commerce, al fintech e ai contenuti digitali) ha prodotto "Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato" in collaborazione con la società di produzione leader in Spagna Producciones del Barrio, guidata da Jordi Évole e Ramón Lara. Il documentario è stato scritto dal giornalista Marcos López, che ha seguito da vicino la carriera di Iniesta ed è l’autore della biografia ufficiale dell’atleta, The Artist: Being Iniesta. L’idea originale è di Sports&Life, l’agenzia che rappresenta Iniesta.

Il docufilm sarà distribuito a livello globale, a partire dall’Europa, in Giappone, Stati Uniti e nel Sud Est Asiatico. In Europa, il documentario sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente nella sezione AVOD (Advertising VOD) di Rakuten TV, una delle piattaforme di video-on-demand leader in Europa. Il documentario rafforza ulteriormente la stretta relazione tra Rakuten e Andrés Iniesta, a seguito del trasferimento di Iniesta al club di calcio giapponese del Gruppo Rakuten, Vissel Kobe nel 2018.

