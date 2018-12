Il Torino ferma il Milan a San Siro: 0-0. Espulso Mazzarri, ancora a digiuno Higuain

Il Milan pareggia 0-0 contro il Torino, rosicchia un punto all’Inter, ma perde la ghiotta occasione di staccare la Lazio e mandarla a -4. Simone Inzaghi può ringraziare Walter Mazzarri, che frena la corsa dei rossoneri verso la Champions. Il risultato è giusto: granata meglio nel primo tempo; rossoneri agguerriti nella ripresa. Una grande occasione per parte: al 5’ Iago Falque, ben imbeccato da Ansaldi, può già segnare di testa, ma Donnarumma manda in angolo con una parata pazzesca. A 4’ dalla fine, però, è il Milan ad avere la possibilità di vincere, ma Cutrone fallisce a pochissimi passi da Sirigu. Walter Mazzarri, espulso, può tirare un sospiro di sollievo, mentre Rino Gattuso forse potrà recriminare per la scelta di aver puntato ancora una volta su Calhanoglu, lasciando in panchina Castillejo, che una volta entrato al posto del turco dà vitalità al gioco rossonero. Da rivedere Higuain: a digiuno da 42 giorni è troppo egoista per la voglia di segnare. Così facendo, non fa il bene del Milan. Ma al Pireo, ad Atene, contro l’Olympiacos cercherà di sbloccarsi e regalare i sedicesimi di Europa League ai rossoneri.

LA CRONACA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Tsadjout, Castillejo, Torrasi. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, De Silvestri, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

Ultimo aggiornamento: 22:54

