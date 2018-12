Milan-Torino, le pagelle: Castillejo dà vitalità ai rossoneri, Cutrone si divora il gol vittoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 7La parata sul colpo di testa di Iago Falque permette al Milan di restare a galla già dopo 5’.CALABRIA 6Una prestazione altalenante. Bene negli inserimenti offensivi, qualche difficoltà in quelli difensivi.ABATE 6.5Seconda gara da centrale, seconda buona prestazione.ZAPATA 6Bellissimi i duelli con Belotti, che prova ad andargli via, ma poche volte ci riesce.RODRIGUEZ 6Una partita attenta. Forse dovrebbe farsi vedere di più in fase offensiva.SUSO 5Come sempre ci mette cuore e impegno, ma quel tiro di destro nel finale di primo tempo grida ancora vendetta.KESSIE 6In mezzo al campo perde tanti palloni. Meglio nella ripresa.BAKAYOKO 6.5Quando c’è da mettere il fisico, non si tira indietro.CALHANOGLU 5Si fa vedere poche volte. In difficoltà.HIGUAIN 5A digiuno da 42 giorni, fa di tutto per ritrovare la via del gol. A volte, però, esagera e cerca di fare tutto da solo.CUTRONE 5Sbaglia il gol della vittoria a 4’ dalla fine. Un errore che pesa tantissimo.CASTILLEJO 6.5Il suo ingresso dà vitalità al Milan.GATTUSO 6Forse sbaglia a puntare, in questo momento, su Calhanoglu.SIRIGU 6.5Basta la parata su Cutrone per mettersi in mostra.IZZO 6.5Fa a sportellate con Higuain, beccandosi anche un giallo.NKOULOU 6.5Cerca di contrastare Cutrone in tutti i modi.DJIDJI 6Non sempre lucido quando Suso lo punta.AINA 5.5Dalle sue parti si gioca meno e si fa vedere poco.RINCON 6Spesso presente nell’area del Milan.BASELLI 5.5Avrebbe potuto fare di più. Pochi inserimenti offensivi per lui.MEITÉ 6Tanta sostanza in mezzo al campo.ANSALDI 6Bellissimo il cross per Iago Falque al 5’, quando Donnarumma devia in angolo. Cala nella ripresa.IAGO FALQUE 6.5Pronti via sfiora il gol di testa.BELOTTI 6Anche il Gallo lotta e ci prova, ma sbatte sulla difesa del Milan.ZAZA 5.5Entra, ma non aiuta il Torino.MAZZARRI 6Un’altra bella prestazione in trasferta.