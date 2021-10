Ibrahimovic, festa per i 40 anni: lo show a Milano con la canzone di Sanremo, il pesce da Terracina e la Ferrari da 500.000 euro

Lunedì 4 Ottobre 2021, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 09:53

Il regalo in campo gliel'hanno fatto i compagni, che hanno vinto 3-2 a Bergamo contro l'Atalanta nel posticipo di domenica sera. Poi, dopo la vittoria del Milan, è iniziata l'altra festa, quella personale di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante ha compiuto 40 anni proprio ieri e la compagna Helena ha organizzato per lui un party a sorpresa con compagni e amici di sempre nell'hotel Hyatt Centric di Milano, allestito per l'occasione con una maxi-scritta con un "40" creato con le luci delle stanze dell'albergo.

Da Pogba a Cassano e Maldini: gli invitati

E c'erano veramente tutti: dai compagni attuali al Milan Maignan, Theo Hernandez, Romagnoli, Kalulu, il tecnico Pioli, Paolo Maldini. Ma anche tantissimi ex come Sirigu e Verratti, con cui Zlatan ha giocato al Paris Saint-Germain e con cui è rimasto sempre legato. E poi ancora Gattuso, Cassano, Donnarumma, Galliani, Moggi e il suo super procuratore Mino Raiola. Oltre, ovviamente, alla famiglia: insieme ad Halena anche la mamma Jurka e il fratello Aleksandar.

Il pesce da Terracina, la canzone di Sanremo e la Ferrari

L'evento era ovviamente blindatissimo e solo qualche tifoso si è fermato all'entrata dell'hotel per scorgere l'ingresso degli invitati a partire dalle 23 di domenica sera. Dentro, l'evento top secret è stato raccontato sui social da alcuni degli invitati: sulla torta uno scarpino da calcio, i colori del Milan e quelli della nazionale svedese alla base.

La cena è stata a base di pesce, arrivato appositamente da Terracina, ma la vera Special guest è stata Nada Topcagic, l'autrice di "Nutro Je", il motivetto che ha accompagnato Zlatan Ibrahimovic nella sua avventura a Sanremo 2021. Ha introdotto l'entrata nella sala di Ibrahimovic e poi ha cominciato la sua performance mentre Ibra le si è avvicinato per poi abbracciarla. Sui regali personali nessun dettaglio. Ma uno Zlatan se l'era già fatto e l'ha mostrato orgoglioso sui social: una Ferrari SF90 Spider color oro da circa 500.000 euro.