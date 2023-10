Hazard annuncia il ritiro: «Ho realizzato i miei sogni. Bisogna saper dire basta»

Una carriera spesa tra Francia, Inghilterra e Spagna, oltre a essere stato un faro della propria Nazionale. Ora però Eden Hazard, a 32 anni, ha annunciato il suo ritiro a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato gli ultimi anni al Real Madrid.

Europei di calcio, nel 2032 assegnati a Italia e Turchia. Ufficiale la decisione dell'Uefa

«Bisogna sapersi ascoltare e dire basta al momento giusto», ha annunciato l'attaccante belga sul suo profilo Instagram, «dopo 16 anni di carriera e più di 700 partite giocate, ho deciso di concludere la mia carriera da calciatore professionista». «Ho potuto realizzare il mio sogno, giocare e divertirmi sui campi di tutta Europa e del mondo. Nel corso della mia carriera ho conosciuto grandi persone, dirigenti, allenatori, compagni di squadra e volevo ringraziare particolarmente i club che ho attraversato: Lille, Chelsea e Real Madrid; e ovviamente ringrazio ancora la nazionale belga».

Hazard ha poi voluto ringraziare «la mia famiglia, i miei amici, i miei consiglieri e le persone che mi sono state vicine nella buona e nella cattiva sorte.

Infine, un enorme ringraziamento a voi, miei fan, che mi avete seguito per tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento in ciascuno dei paesi in cui ho giocato. Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. A presto fuori dal campo».