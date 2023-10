Lazio, sospiro di sollievo per Immobile: ecco la situazione degli acciaccati per Sarri

Dopo la vittoria contro il Celtic, il 3-2 contro l'Atalanta è stato il modo migliore per ristabilire l'equilibrio anche in campionato per la Lazio. L'inizio di stagione non è stato dei migliori, ma nelle ultime due partite Sarri ha ritrovato la sua squadra portando a casa le prime due vittorie consecutive di questo 2023-24. Un vero e proprio sospiro di sollievo per il tecnico, che nel post gara dell'Olimpico si è espresso così: «Dobbiamo arrivare alla versione finale con il livello di energia e cattiveria agonistica che abbiamo espresso con l'Atalanta e sarà fondamentale ritrovare solidità».

Lazio, gli esami salvano Immobile: niente lesione

Dopo il triplice fischio di domenica l'allenatore si era espresso anche sui diversi acciacchi di tre titolari del suo 4-3-3 a partire da Immobile, nemmeno tra i convocati: «Per Ciro potrebbe essere un fastidio muscolare al flessore, ma anche neurologico. Domani (oggi, ndc) farà la risonanza e ci saranno delle risposte più certe. Luis Alberto è uscito affaticato agli adduttori, mentre Zaccagni ha una distorsione alla caviglia e verrà valutato in Nazionale». Per quanto riguarda il capitano biancoceleste, la risonanza svolta al flessore della coscia destra ha scongiurato lesioni, perciò una volta smaltito l'affaticamento potrà subito rientrare in gruppo.

Riflettori sulla caviglia di Zaccagni

Non desta grandi preoccupazioni invece Luis Alberto, uscito poiché acciaccato agli adduttori contro l'Atalanta, ma comunque molto attivo dalla panchina per incitare i compagni. Diverso il discorso di Zaccagni, al quale si aggiunge anche Provedel. Entrambi sono rimasti a curarsi, il primo per una distorsione alla caviglia e il secondo per un forte fastidio al fianco. Motivi per i quali alla fine non riusciranno a dire sì alla convocazione di Spalletti con l'Italia. L'obiettivo per Sarri è di avere tutti a disposizione per il Sassuolo, compresi ovviamente i tre calciatori partiti con le rispettive Nazionali, ovvero Marusic, Hysaj e Vecino.