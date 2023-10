Europei di calcio, nel 2032 assegnati a Italia e Turchia. Ufficiale la decisione dell'Uefa

Ora è ufficiale: l'Uefa ha assegnato l'Europeo 2032 a Italia e Turchia. L'Esecutivo della confederazione europea, a Nyon, ha infatti votato sì alla candidatura congiunta: l'assegnazione a Roma e Istanbul era apparsa certa sin dalla scelta dei due Paesi, tre mesi fa, di presentarsi insieme, come unica candidatura all'edizione che si svolgerà tra nove anni. L'Europeo 2028 è stato assegnato a Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda, anche in questo caso candidate uniche.

«Euro 2032 assegnato anche all'Italia rappresentano una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell' appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell'evento».

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc

— UEFA (@UEFA) October 10, 2023