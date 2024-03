Griezmann salta la sfida contro l'Inter? Le rivelazioni di Simeone: ecco cosa sappiamo

Mercoledì sera l'Inter si giocherà il pass per i quarti di Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri hanno recuperato Thuram, Calhanoglu e Acerbi e dovranno difendere l'1-0 dell'andata. I colchoneros invece hanno ritrovato Morata dopo il problema alla caviglia, ma potrebbero dover fare a meno del loro top player, Antoine Griezmann.

Alla vigilia del match di campionato con il Cadice, l'allenatore dell'Atletico ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l'assenza dell'attaccante francese per la partita di Liga. Di seguito le parole del Cholo Simeone.

Simeone su Griezzman

«Per quanto riguarda domani Griezmann non sarà a disposizione, non sappiamo se ci sarà contro l'Inter, altrimenti tornerà per il Barcellona».

Non è escluso che quella dell'allenatore argentino possa essere una pretattica in vista di una partita da dentro o fuori contro la squadra di Inzaghi. Un pò come era accaduto per Morata che invece era tornato a disposizione per la partita d'andata. Di certo per i nerazzurri l'assenza di Griezmann non sarebbe un dettaglio irrilevante ma a 4 giorni di distanza dall'appuntamento di Champions tutto potrebbe ancora succedere.