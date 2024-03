Testata di van Hecke a Mancini in Roma-Brighton, ma l'arbitro lascia giocare: cosa è successo

Birghton-Roma è una partita piuttosto accesa e lo si sapeva dalla vigilia che non sarebbe stata faicle. Gli inglesi, che all'andata hanno perso 4-0 allo Stadio Olimpico, sarebbero scesi con il coltello tra i denti e così è stato. Gli animi ssi sono scaldati, soprattutto al 40' con van Hecke che ha deciso di farsi giustizia da solo contro Mancini. Il centrale biancoblù ha colpito Mancini nella parte posteriore della testa. Un gesto che ha scatenato le proteste dei giallorossi con un accenno di rissa poi sedato sul nascere.

Azmoun, annullato un gol in rovesciata: ecco cosa è successo, De Rossi ammonito per proteste

Testata di van Hecke a Mancini, cosa è successo

Al 40', la Roma era nella prorpia area difensiva per cercare di coprire un calcio di punizione dalla trequarti. Prima della battuta, però, van Hecke ha colpito Mancini con una testata nella pate posteriore del capo, con i calciatori giallorossi che hanno protestato a gran voce. Il fischietto, però, non è riuscito a vedere l'accaduto e ha lasciato correre con nessun membro della squadra arbitrale che lo ha richiamato al Var per sanzionare il comportamento del difensore degli inglesi.