Genoa-Verona, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: Nicola si affida a Pandev

Ultimo aggiornamento: 15:22

Genoa e Verona si affrontano per la 38esima ed ultima giornata di Serie A, che mai nella sua storia era durato fino ai primi giorni di agosto. I rossoblù sono usciti pesantemente sconfitti dalla trasferta sul campo del Sassuolo, e solo vincendo oggi sarebbero certi di rimanere in Serie A: col pareggio o con la sconfitta, tutto dipenderebbe dal risultato del Lecce ora indietro di un punto; finisce qui un'ottima stagione del Verona, che da neopromosso ha giocato un campionato da protagonista.(3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Ankersen, Lerager, Schone, Jagiello, Criscito; Pandev, Sanabria. All.: Nicola.(3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Di Carmine. All.: Juric.Il Genoa viene da 2 sconfitte consecutive pesantissime, con nessun gol fatto e ben 8 subiti, contro Inter e Sassuolo; il Verona è tornato alla vittoria nella gara con la SPAL dopo una striscia di 7 partite senza mai conquistare i 3 punti, e cerca stasera un successo esterno che manca da ben 10 trasferte.