Lecce-Parma, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: Lapadula al centro del tridente

Lecce e Parma si affrontano oggi per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. I salentini, dopo la vittoria conquistata ad Udine nella scorsa giornata di campionato col punteggio di 1-2, devono vincere per conquistare la permanenza in Serie A, sperando in un passo falso casalingo del Genoa contro il Verona; si chiude oggi invece un'ottima stagione per il Parma, che per lunghi tratti ha dato l'impressione di poter competere per conquistare la qualificazione all'Europa League del prossimo anno.(4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Donati; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Falco; Lapadula. Allenatore: Liverani.(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Siligardi, Gervinho, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.Il Lecce ha vinto 2 delle ultime 3 gare disputate in casa, contro Lazio e Brescia, uscendo sconfitto da quella in mezzo perduta contro la Fiorentina; il Parma, dal canto suo, lontano dal Tardini ha vinto a Brescia la scorsa settimana dopo 3 sconfitte consecutive maturate a Verona, a Roma con i giallorossi e a Milano col Milan.