Genoa, esonerato Shevchenko: è il sesto allenatore licenziato in Serie A

Con l'esonero di Andriy Shevchenko sale a sei il numero delle panchine saltate, nel corso dell'attuale stagione, in Serie A. Prima dell'ucraino era toccato a Luca Gotti dell'Udinese. I primi sono stati, entrambi dopo la 3/a giornata, Leonardo Semplici del Cagliari ed Eusebio Di Francesco del Verona, sostituiti rispettivamente da Walter Mazzarri e da Igor Tudor. Dopo l'8/a giornata, e un bilancio di una vittoria, un pari, sei sconfitte, la Salernitana ha licenziato Fabrizio Castori, al posto del quale è stato chiamato Stefano Colantuono. Quarto, in ordine di tempo, è stato Davide Ballardini, che ha terminato la quarta esperienza al Genoa dopo la 12/a giornata. Per rimpiazzarlo era stato scelto proprio l'ex Pallone d'Oro, Andriy Shevchenko, reduce dall'avventura di Euro 2020 alla guida della Nazionale ucraina. Infine, dopo 16 turni di campionato, è toccato a Luca Gotti, che ha lasciato l'Udinese dopo 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Gabriel Cioffi ha preso il suo posto. Oggi è stata la volta di "Sheva".