Gattuso: «De Laurentiis non mi conferma? La messa l'ho fatta e cantata. Basta»

La parola fine, Almeno sulla polemica con De Laurentiis. Quel che sarà il futuro di Gattuso non è dato sapere. «La messa si fa una volta al giorno e io l'ho già fatta, ora parliamo di calcio perchè qui poi non se ne esce», così il tecnico del Napoli risponde ad una domanda che fa riferimento all'ultimo tweet del presidente partenopeo De Laurentiis che ha voluto rinnovare la sua fiducia al ds Cristiano Giuntoli. Poi Gattuso parla della partita di Coppa Italia: «Con l'Atalanta non sei mai favorito, ci ha messo in grandissima difficoltà. Abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva. In questo momento siamo corti in fase offensiva»

«Siamo sotto pressione, dal 3 gennaio stiamo giocando ogni tre giorni. Ora ci ributteremo nel campionato e poi mercoledì prossimo proveremo a conquistare la finale. Non mi aspettavo la difesa a tre del Napoli ma è andata bene, noi abbiamo fatto la nostra prestazione». L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta così lo 0-0 contro il Napoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia. «Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra di valore -aggiunge Gasperini ai microfoni di Rai Sport-. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, abbiamo fatto qualcosa anche nella ripresa, anche se nel secondo tempo la partita è stata un pò più lenta. Sono soddisfatto».

Ultimo aggiornamento: 23:25

