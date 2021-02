Napoli

OSPINA 6,5 Salva il risultato in più circostanze, rischiando anche il ginocchio.

MANOLAS 5,5 Qualche impaccio di troppo, che poteva costare carissimo.

MAKSIMOVIC 6 Centrale difensivo, se la cava con lucidità e un pizzico d'esperienza.

KOULIBALY 6 Genio e sregolatezza: si concede qualche amnesia, ma salva due gol fatti.

DI LORENZO 6 Tiene la posizione ed è quello che gli chiede Gattuso in una gara di sofferenza.

BAKAYOKO 5,5 Non riesce a far valere il fisico, ma contro i giganti nerazzurri è dura.

DEMME 6 Generoso e instancabile, lascia il campo tra i brividi dopo una pallonata.

HYSAJ 5,5 Troppo timido, appoggia poco le (rare) iniziative dei compagni.

POLITANO 5 Il Napoli ha bisogno dei suoi guizzi, raramente riesce a saltare l'uomo.

LOZANO 6 Il giocatore più in forma tra gli azzurri, costretto a un lavoro di sacrificio.

INSIGNE 6 Si accentra e spesso è preda del forcing avversario: unico a tirare in porta.

ELMAS 6 Entra bene in partita, in un finale delicato.

PETAGNA 6 Fa il suo ingresso, sgomita e lotta, come da copione.

ZIELINSKI 5,5 Prende il posto di Insigne e il Napoli arretra ulteriormente il raggio d'azione.

Atalanta

GOLLINI 6 Pronto su un destro di Insigne in avvio, poi inoperoso.

TOLOI 6 Si sgancia spesso perché il Napoli non ha attaccanti di peso: fallisce un gol.

ROMERO 6,5 Il giallo che gli farà saltare il ritorno è l'unica pecca della serata.

DJIMSITI 6,5 Preciso negli anticipi, strappa applausi.

MAEHLE 6 Si fa vedere poco in avanti, ma dimostra buona personalità.

DE ROON 6,5 Una furia in mezzo al campo, dove vince quasi tutti i duelli.

FREULER 6 Grande dinamismo, gli manca forse l'ultimo passaggio.

GOSENS 6 Bloccato nella prima parte di gara, cresce col passare dei minuti.

PESSINA 6,5 Un'occasione sprecata e un'altra procurata, poi lascia spazio a Pasalic.

MURIEL 6,5 Un pericolo costante, gli manca solo il guizzo decisivo.

ZAPATA 6 Meno efficace del solito, ma smista un gran numero di palloni.

PASALIC 6 Prende il posto di Pessina in un finale che non riserva emozioni.

ILICIC 6 Una ventina di minuti, ma di buona qualità.

