Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone: ora è ufficiale, accordo per un anno

E’ arrivata anche la comunicazione ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone, neo promosso in Serie A. Il tecnico pescarese ha firmato un accordo che lo legherà al club giallazzurro fino al 30 giugno 2024, con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza. Scaduta la mezzanotte del 30 giugno ed anche nella forma il suo vincolo contrattuale con la precedente società, il Verona, per Eusebio Di Francesco al Frosinone è arrivata una conferma che non era più un segreto da tempo, praticamente da poche ore dopo il no ricevuto dal club canarino da parte di Fabio Grosso.

Il 53enne tecnico pescarese torna al lavoro dopo quasi due intere stagioni di stop, imposte dall’esonero veronese dopo le iniziali tre sconfitte nel campionato 2021-’22. Veniva da due annate anch’esse poco fortunate, conclusesi con esoneri a Genova (Sampdoria 2019-’20) ed a Cagliari (2020-’21). Andando a ritroso, di Di Francesco si ricordano le due stagioni con la Roma, nella prima delle quali raggiunge il terzo posto in classifica sfiorando la finale di Champions League, fermato in semifinale per una sola rete di differenza dal Liverpool dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti con un 3-0 all’Olimpico che rimane indelebile nella storia del club giallorosso. Quella successiva fu invece una stagione tribolata, conclusasi con l’esonero a marzo dopo una sconfitta nel derby e la successiva eliminazione agli ottavi di Champions ad opera del Porto.

Ma il capolavoro in panchina Di Francesco lo firma con una realtà molto più vicina a quella dell’attuale Frosinone, il Sassuolo. Dopo aver debuttato in A con il Lecce nella stagione 2011-’12, il tecnico abruzzese prende la panchina del Sassuolo portandolo alla storica promozione in A nel 2012-’13.

E’un quinquennio esaltante per il club neroverde, che Di Francesco, porta alla salvezza nella prima stagione (dopo essere stato rilevato per 5 gare da Malesani, salvo poi risalire in sella) e poi a consolidarsi nella massima serie, con una politica di bel gioco e valorizzazione di giovani talenti. Nel 2015 inizia la collaborazione biennale con il direttore tecnico che lo ha voluto anche a Frosinone, Guido Angelozzi, due anni nei quali il suo Sassuolo tocca l’apice in A, concludendo sesto il campionato ed approdando in Europa League. Un risultato che gli valse la chiamata della Roma ed i due anni in chiaroscuro nel club giallorosso.

Prima di sedersi in panchina, collezionando 379 presenze nei campionati professionistici italiani, 30 nelle competizioni europee e 20 in Coppa Italia, Di Francesco è stato un apprezzato centrocampista centrale, disputando 550 gare nei campionati professionistici (17 in Coppa Uefa), realizzando 51 reti e centrando lo scudetto con la Roma nella stagione 2000-’01. In Nazionale ha sommato 13 presenze ed una rete realizzata il 16 dicembre del 1998 nella partita celebrativa dei 100 anni della Nazionale contro l’All Star Team all’Olimpico.

Sotto il profilo tecnico, Di Francesco a Frosinone potrà concentrarsi sul suo 4-3-3 con il quale i canarini di Grosso hanno dominato la scorsa serie B, con un gruppo formato prevalentemente da giovani giocatori e cercando una salvezza che varrebbe come una qualificazione in Champions.

Di Francesco verrà presentato sabato prossimo 8 luglio a Fiuggi nel secondo giorno di raduno del club laziale.

Alessandro Biagi