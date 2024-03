Mal dei Primitives festeggia gli 80 anni raccontandosi in un libro

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2024 Si è tenuto a Roma, presso Palazzo Ferrajoli, la presentazione del libro "La furia di Mal". Un'opera autobiografica in cui il cantante, al secolo Paul Bradley Couling, racconta la sua carriera. Famoso per aver cantato la sigla della serie "Furia cavallo del West". I primi successi in Gran Bretagna e poi il grande successo in Italia, insieme a tanti aneddoti. "Oggi presentiamo il libro 'La furia di Mal', in occasione dei suoi 80 anni - spiega Jean Luc Bertoni, l'editore del libro -all'interno di questo libro Mal ripercorre la sua carriera, la sua giovinezza. Nato in Inghilterra poi arrivato in Italia. Una carriera eccezionale, che va dalla musica alla televisione. Come Bertoni Editore siamo stati felici di raccogliere il suo racconto e averlo trasformato in un libro che contiene anche tante immagini che ripercorrono i mitici anni sessanta fino ad oggi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev