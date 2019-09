​Francesco Totti e Ilary Blasi, festa di compleanno anti-vip: le foto in pizzeria alla Pisana

Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano. Immancabile la moglie, Ilary Blasi, reduce dalle prove di Eurogames, e i figli.

Per il primo compleanno lontano da Trigoria, Totti insieme alla moglie Ilary Blasi ha scelto un locale semplice nel quartiere Pisana a Roma. Le immagini del compleanno lontano dai riflettori di Francesco Totti, però, sono comunque state pubblicate sui social dagli increduli clienti della pizzeria e anche Ilary ha condiviso con i suoi follower la pizza scelta per cena.



La sorpresa più grande - ad ogni modo - non è stata per il festeggiato, ma per i tanti - tifosi e non - che si sono ritrovati a cenare fianco a fianco con l'"ottavo re di Roma" e persino ad intonare il più classico dei "tanti auguri a te" all'arrivo del tiramisù della casa.

Ultimo aggiornamento: 13:00

