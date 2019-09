Totti, primo compleanno lontano dalla Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha perso il sorriso Francesco Totti nel giorno dei suoi 43 anni, nonostante le strade tra lui e la Roma ormai siano divise. Non ha accettato la proposta di un ruolo più operativo dell’ad Guido Fienga, perché non si sentiva ascoltato dalla proprietà. Aveva provato a portare Antonio Conte in giallorosso, ma il due di picche del tecnico ha rovinato i suoi piani e ha preferito andare via tra le polemiche. L’ex numero 10 ha scelto un’altra strada: quella della libertà e dell’autonomia. D’altronde il brand Totti è conosciuto in tutto il mondo, basta sfruttarlo con l’aiuto di una comunicazione mirata e popolare a cui Francesco si sta dedicando proprio in questo periodo. A poche ore dal suo compleanno si trovava a Genova dove era impegnato nelle riprese del reality prodotto da Amazon “Celebrity Hunted” (tra i partecipanti anche il cantante Fedez). La tv è una passione che Francesco ha sempre abbracciato.NUOVI PROGETTIMa il suo vero amore è il calcio, da cui non sa stare lontano: lunedì presso il suo centro sportivo alla Longarina verrà inaugurata la stagione 2019/20 della Lega Calcio a 8 con la partita tra la Totti Sporting Club e l’Atletico Winspeare f8 (ore 21 diretta Youtube e Facebook). E come se non bastasse sta coltivando la passione per il paddel. Ma lui vuole rientrare nel calcio e farlo ad alti livelli. Il suo progetto potrebbe riguardare la scoperta di nuovi talenti in giro per il mondo: prossimamente volerà in Argentina dai suoi amici De Rossi e Burdisso dove, oltre a gustarsi il Superclasico River-Boca di Copa Libertadores (2 ottobre), getterà le basi per un nuovo progetto imprenditoriale legato alle procure sportive.RIVOLUZIONE NELLE GIOVANILIE a proposito di giovani a Trigoria è in corso una vera e propria rivoluzione del settore: ieri il club ha convocato tutti i dipendenti a cui ha annunciato il cambio al vertice del settore giovanile. Fuori Massimo Tarantino, dentro Manolo Zubiria. Il ds Petrachi ha imposto dei cambiamenti portando suoi uomini di fiducia: Longo come suo braccio destro e Cavallo allo scouting che ha preso il posto di Francesco Vallone. Bruno Conti resta responsabile delle Academy Italia del club. Per ora. Bruno è un candidato per il post Tarantino.