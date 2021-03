Fiorentina-Milan, diretta dalle 18. Le formazioni ufficiali: Pioli con Ibra dal 1'

Il destino del Milan passa da Firenze. I rossoneri sono ospiti della Fiorentina di Pradelli: Pioli dopo l'eliminazione in Europa League cerca tre punti per non rinunciare al sogno scudetto e per non farsi risucchiare nella corsa al quarto posto, i viola sono reduci dalla vittoria contro il Benevento con la tripletta di Vlahovic. Pioli ritrova Ibrahimovic dal 1'. Fischio d'inizio alle 18.

APPROFONDIMENTI VERSO FIORENTINA-MILAN Milan, si riparte da Firenze. Pioli: «Non sappiamo se Ibra ha i...

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-4-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Eysseric; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA