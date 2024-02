Fiorentina, Kouamè positivo alla malaria: le condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni

Christian Kouamé è positivo alla malaria. A renderlo noto è la Fiorentina con un comunicato ufficiale in cui spiega come l'attaccante abbia contratto tale influenza. Impegnato nelle scorse settimane in Coppa d'Africa, il classe 1997 ha accusato febbre e malessere generale nella notte trsa il 20 e il 21 febbraio. Stamattina è stato sottoposto ad accertamenti per valutare una possibile infezione malarica e i test hanno avuto esito positivo. Il numero 99 della Viola è stato ricoverato e nei prossimi giorni le sue condizioni verranno valutate ancora.

