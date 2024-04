Gianni Petrucci come sta dopo l'incidente? «Trasferito dalla terapia intensiva al reparto ordinario»

Migliorano le condizioni di Gianni Petrucci che era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Camillo di Roma in seguito all'incidente auto che lo ha visto protagonista. Con la sua maserati, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro è finito in una scarpata riportando diverse ferite. Queste per fortuna non sono state gravi e hanno permesso il trasferimento nel reparto ordinario del numero 1 della Fip.

A renderlo noto è la stessa Federbasket italiana: «Il decorso del Presidente prosegue senza complicazioni. Nella giornata di oggi il Presidente è stato trasferito dall'Unità di Terapia intensiva al reparto ordinario dell'Ospedale San Camillo di Roma. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico».