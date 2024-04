Sinner, come sta dopo l'infortunio a Montecarlo? Ecco quando torna in campo, la tappa a Madrid in vista di Roma e Parigi

Una sconfitta che sa di beffa per Jannik Sinner che nella semifinale di Montecarlo ha dovuto, di fatto, consegnare la vittoria a Tsitsipas, a causa di un problema fisico. L'azzurro si è fermato nel terzo set, sul parziale di 3-2, chiamando il fisioterapista per ben due volte a distanza ravvicinata. Probabilmente un accumulo di stanchezza e stress, anche per l'errore arbitrale che poco prima lo aveva penalizzato, come sottolineato dallo stesso Jannik al termine della partita.

Sinner-Tsitsipas, l'errore dell'arbitro che ha penalizzato Jannik nel terzo set: cosa è successo

Da quel momento Sinner non è riuscito a esprimersi al meglio e ha perso una parita che aveva ribaltato, dopo aver perso il primo set, e che stava controllando con grande maestria.

Adesso la cosa più importante è capire quali siano le reali condizioni dell'altoatesino in vista dei prossimi impegni sulla terra.

Le condizioni di Sinner e quando tornerà in campo

Quello di ieri dovrebbe essere un semplice incidente di percorso dovuto al tanto accumulo di partite consecutive. In questo inizio di 2024 Jannik ha avuto un programma molto dispendioso, a partire dall'Australian Open e proseguendo con Rotterdam, Indian Wells, Miami e lo stesso torneo di Montecarlo dove è arrivato quasi in fondo.

Certamente Jannik non giocherà l'Atp 500 di Barcellona, in programma dal 15 al 21 aprile. Il tennista azzurro si dedicherà ad una preparazione intensa in vista dei prossimi impegni, così da recuperare dal problema di crampi che ieri lo ha costretto a salutare Montecarlo. Perderà quindi 90 punti, non così tanti da recargli problemi in ottica ranking.

Rivedremo in campo Sinner al Masters 1000 di Madrid (24 aprile-5 maggio) ma come dichiarato dallo stesso Jannik, sarà solo un torneo di preparazione al grande appuntamento, quello del Foro Italico di Roma (8-19 maggio) e soprattutto il Roland Garros (26 maggio-9 giugno): «Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, lavoreremo tanto in palestra. Se vincerò uno o due turni mi andrà benissimo, l’obiettivo non sarà sicuramente puntare al titolo».