Torino-Lazio, le probabili formazioni: Sarri con le scelte contate, Juric con la coppia Sanabria-Zapata

Dopo il ko col Bologna, la sfida col Torino sarà praticamente un'ultima spiaggia per la Lazio. I biancocelesti infatti potranno cercare almeno di avvicinarsi al quinto posto dei rossoblù recuperando la gara del 21° turno, ma non sarà così scontato. Questo perché di fronte ci sarà una delle squadre più sofferte durante la gestione di Mau, battuta per la prima volta solamente all'andata in questa stagione. Il Comandante per bissare quanto fatto a settembre scorso avrebbe preferito partire con tutto il gruppo a disposizione, ma invece dovrà fare a meno di Patric, Vecino, Rovella e Zaccagni per infortunio.

Lazio contata, Torino con la coppia Sanabria-Zapata

L'esterno stamani è stato l'unico dei 4 ad allenarsi, ma non ha ancora terminato il percorso di recupero, per questo è rimasto nella Capitale. Dalla Primavera verranno aggregati Ruggeri, Coulibaly e Sana Fernandes. In base a quanto emerso nella rifinitura di Formello, Sarri sembra intenzionato a puntare sulla stessa Lazio di Cagliari. Perciò Provedel tra i pali. Difesa con Marusic e Hysaj sulle fasce e Gila con Romagnoli in mezzo. A centrocampo straordinari per Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, stesso discorso davanti per Isaksen, Immobile e Felipe Anderson. In casa Toro invece ci sono Djidji e Tameze in dubbio. L'unico ballottaggio è sulla trequarti tra Ricci e Vlasic, mentre davanti Juric si affiderà ancora alla coppa Sanabria-Zapata.

Probabili formazioni Torino-Lazio

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Ricci; Sanabria, Zapata. All.: Juric.

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Indisponibili: Patric, Vecino, Rovella, Zaccagni.

Diffidati: Pellegrini, Sarri.

Squalificati: -