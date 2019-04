La conferma di Kean e la sorpresa Demiral, strepitoso Illicic, il ritorno di Icardi: l'analisi della 30a giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conferma Kean che trascina ancora una volta la Juventus, la sorpresa Demiral con i primi gol italiani. Uno strepitoso Ilicic regala un +7 ai fantallenatori in sette minuti. E ancora il crollo del Napoli e il ritorno di Icardi, la Lazio ko e un timido risveglio della Roma. Vediamo cos’è successo nella 30a giornata. Ma occhio, perché sabato si torna già in campo.MILAN-UDINESE 1-1Chi ha schierato Donnarumma senza Reina in panchina è rimasto spiazzato dal sv di Gigio, sostituito dopo 11' dallo spagnolo. La difesa rossonera traballa e il migliore è Romagnoli che difficilmente delude, Paquetà stava facendo bene da trequartista ma anche lui gioca meno di un tempo e si infortuna. Cutrone e Piatek insieme funzionano: assist del primo e gol del polacco che si sblocca dopo due gare a secco. E non era da lui. Nell'Udinese altra buona partita di Musso incolpevole sul gol subìto, Samir non benissimo ma veniva da 4 mesi senza giocare. Okaka entra e dà una scossa alla squadra, De Paul cresce alla lunga e Lasagna colpisce ancora a San Siro: quarta rete in quello stadio, tutte nella stessa porta.Marcatori: Piatek, Lasagna.Assist: Fofana.Ammoniti: -CAGLIARI-JUVENTUS 0-2Ormai i gol di Kean stanno diventando una tassa fissa per tutti gli avversari della Juventus: con quella di ieri è salito a quattro reti nelle ultime quattro gare in campionato. Bene anche Bernardeschi con l'assist ed Emre Can in mezzo al campo. Il bonus che non ti aspetti è arrivato da Bonucci. Unica macchia: le ammonizioni a Kean e Berna. Tanti voti bassi nel Cagliari: a Pavoletti non arrivano palloni giocabili, delude anche Barella. L'unico a salvarsi è Cragno che evita la goleada bianconera.Marcatori: Bonucci, Kean.Assist: Bernardeschi, Bentancur.Ammoniti: Joao Pedro, Lykogiannis, Srna, Kean, Bernardeschi.EMPOLI-NAPOLI 2-1Giornata nera per la squadra di Ancelotti e per chi aveva puntato sui giocatori del Napoli. Da Malcuit a Callejon: tutti rimandati. Koulibaly crolla, Mertens quando entra in campo è troppo isolato. Gli unici a salvarsi sono Meret e Zielinski che ha pescato il jolly. Altra musica in casa Empoli, dove chi ha creduto in Farias e Di Lorenzo ora si ritrova dei bonus d’oro. Bene anche Bennacer in mezzo al campo. Caputo sbaglia il 2-0 ma la prestazione è positiva, Silvestre vince il duello con Milik.Marcatori: Farias, Zielinski, Di Lorenzo.Assist: Milik, Bennacer.Ammoniti: Traoré, Pajac, Koulibaly, Milik.TORINO-SAMPDORIA 2-1Doppio acuto del Gallo Belotti, che sta tornando in forma e in questo finale di stagione può regalare altri bonus. Promosso Rincon. Bene anche De Silvestri e Ansaldi sulle fasce. La difesa regge, Meité è quello che convince meno. E non è la prima volta. Poche sufficienze nella Sampdoria: Quagliarella senza bonus, meglio Gabbiadini e Defrel (entrato nell’ultima mezz’ora). Andersen non ha giocato una delle sue migliori partite, da rivedere anche Bereszynski e Murru.Marcatori: Belotti (2), Gabbiadini.Assist: De Silvestri, Defrel.Ammoniti: Lukic, Rincon, De Silvestri, Bereszynski, Murru.SPAL-LAZIO 1-0Ottima scelta quella di schierare Viviano che conquista il secondo clean sheet di fila dopo quello contro il Frosinone. Lazzari e Fares volano, meno bene l’ex Murgia al centro. Petagna regala bonus in extremis, Floccari meglio di Paloschi. Tempi duri per chi ha Immobile al Fanta: da un po’ di tempo a Ciro non riesce più nulla. E le insufficienze pesano. Acerbi sbaglia poco e niente, Strakosha salva più volte il risultato e chi l’ha messo si ritrova comunque un voto positivo nonostante il malus. Un passo indietro per Luis Alberto e Milinkovic dopo la gara contro l’Inter.Marcatore: Petagna.Assist: -Ammoniti: Lazzari, Paloschi, Milinkovic.FROSINONE-PARMA 3-2E’ il festival del gol. Chi ha schierato i due portieri pensando a una partita tranquilla si è ritrovato a fare i conti con qualche malus. Bene invece l’attacco del Frosinone, Pinamonti il migliore. Un nome per il presente e per il futuro. Altra gran partita di Valzania: gol e assist. La difesa del Parma crolla senza il capitano Bruno Alves, Barillà è uno dei pochi a salvarsi nella squadra di D’Aversa.Marcatori: Pinamonti, Barillà, Valzania, Ceravolo, Ciofani.Assist: Valzania, Pinamonti.Ammoniti: Brighenti, Valzania, Capuano, Ceravolo, Gobbi, Gazzola, Sierralta.GENOA-INTER 0-4Maurito is back. Icardi torna titolare e timbra subito il cartellino: rigore procurato e trasformato. Ottavo posto tra i marcatori nerazzurri di tutti i tempi, 123 gol come Bobo Vieri. Il solito Handanovic, bene anche la difesa. Torna Icardi e si accende anche Perisic, che ritrova il gol (e assist) dopo più di un mese. Gagliardini versione bomber. In un Genoa distrutto e affondato, Kouamé a fatica può arrivare alla sufficienza. Sanabria esce dopo 41’ sostituito da Prandelli per ridisegnare il Genoa dopo l’espulsione di Romero, il peggiore dei rossoblù.Marcatori: Gagliardini (2), Icardi, Perisic.Assist: Asamoah, Icardi, Perisic.Espulso: Romero.Ammoniti: Lerager, Zukanovic, Asamoah.ROMA-FIORENTINA 2-2Qualche (timido) segno di risveglio la Roma l’ha dato. I giovani, in particolare. Zaniolo si sta confermando appena sotto i centrocampisti top, per voti e gol (quarto in campionato). Kluivert ha giocato una delle migliori partite da quando è alla Roma e anche Pellegrini è entrato bene. Ok Perotti al terzo gol consecutivo, momento difficile per Kolarov. Pezzella è un difensore da bonus e lo conferma, Muriel meglio di Simeone. Promosso Biraghi che porta a casa anche l’assist, premiato chi ha creduto nella rivincita di Gerson.Marcatori: Pezzella, Zaniolo, Gerson, Perotti.Assist: Biraghi, Kluivert (2).Ammoniti: Kolarov, Perotti, Karsdorp, Mirante, Simeone, Milenkovic, Veretout, Biraghi.SASSUOLO-CHIEVO 4-0Demiral show. Brillano gli occhi a chi ha aveva in rosa il difensore del Sassuolo e l'ha schierato, bonus inaspettati anche da Locatelli. In tanti speravano in un gol di Berardi ed è arrivato. Babacar non va oltre l'assist, Consigli para il rigore ed è il migliore in campo insieme a Demiral. Nel Chievo Sorrentino è l'ultimo ad arrendersi. Gli altri? Tutte insufficienze più o meno gravi, con Giaccherini che ha l'aggravante del rigore sbagliato.Marcatori: Demiral (2), Locatelli, Berardi.Assist: Lirola (2), Babacar, Locatelli.Ammoniti: Kiyine.Note: Consigli para un rigore a Giaccherini.ATALANTA-BOLOGNA 4-1Chi ha Josip Ilicic in formazione difficilmente dimenticherà questa giornata. +7 in sette minuti: due gol e un assist. Strepitoso. Zapata la solita certezza da bonus, peccato per l’ammonizione. Il Papu non incide ed esce al 45’, Hateboer meglio di Gosens. Benissimo i due centrali di centrocampo Freuler e de Roon. Lyanco e Krejci lasciano troppi buchi e anche il voto di Skorupski scende. Davanti Falcinelli e Sansone non incidono, l’unico che si salva è Orsolini anche grazie al gol.Marcatori: Ilicic (2),Hateboer, Zapata.Assist: Ilicic.Ammoniti: Gonzalez, Zapata, Calabresi, Valencia, Hateboer.