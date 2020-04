Fantacalcio, i giocatori con la fanta-media più alta ruolo per ruolo: i portieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il campionato costretto allo stop a causa del, diamo uno sguardo indietro analizzando in chiave Fantacalcio quello che è successo nelle prime 26 giornate, fino allo stand by. Ruolo per ruolo scopriamo chi sono i giocatori con la fanta-media più alta. Partiamo dal portiere, il suo acquisto all'asta divide sempre i fantallenatori in due strategie ben distinte: c’è chi fa il suo primo investimento importante spendendo tanto per un top, e chi invece punta a risparmiare prendendo tre titolari di squadre medio-basse per farli ruotare durante la stagione.Al primo posto c'è un giocatore che a inizio campionato in pochi avrebbero pronosticato come quello con la miglior fanta-media del campionato. Una sorpresa, lui come la sua squadra, seconda a -1 dalla Juve. Con soli 23 gol subiti, la Lazio ha la miglior difesa del campionato e chi ha preso Strakosha all’asta di settembre ha fatto l’affare: per rapporto costo-media voto è quello che sta rendendo di più, non è stato pagato quanto un top all’asta ma nel suo ruolo si sta dimostrando davanti a tutti. Alle poche reti prese ci sono da aggiungere anche 9 clean sheet e un rigore parato.Al secondo posto si piazza il portiere della Juve: 17 dei 24 gol subiti dalla squadra di Sarri in campionato li ha presi lui. Su 19 partite giocate diventano quasi una rete incassata ogni 90’. Se non è il migliore poco ci manca, ma chi aveva puntato su di lui al fanta si aspettava più parate e meno malus. Il polacco è rimasto imbattuto 8 volte in campionato (più un rigore parato), a influire sul suo rendimento è stato anche l’approccio della squadra al nuovo allenatore: con l’arrivo di Sarri sono cambiate tattiche e schemi, i giocatori ci hanno messo un po’ a capire i meccanismi e l’infortunio di Chiellini a inizio stagione non ha aiutato la difesa bianconera.Sul podio sale anche lo sloveno dell'Inter. In tutte le leghe si gioca con Szczesny l’etichetta di portiere più pagato, il fattore Conte ha fatto la differenza e in molti hanno puntato su di lui sapendo quanto il nuovo allenatore nerazzurro curi la fase difensiva. Vero, in parte. L’Inter ha la seconda miglior difesa del campionato insieme alla Juventus, ma dei 24 gol subiti dai nerazzurri Handanovic ne ha incassati solo 20 (gli altri sono arrivati con Padelli in porta). Per chi aveva speso molti crediti per portare a casa il portiere nerazzurro non sono comunque pochi, Handanovic migliora la fanta-media grazie alle 7 partite con la porta imbattuta e si piazza al terzo posto tra i migliori portieri del campionato.In questa classifica sono stati scelti portieri che abbiano giocato almeno 20 partite. Il migliore in assoluto, altrimenti, sarebbe Antonio Mirante della Roma con una media del 6.5. Ma più che una media il suo è un voto singolo, perché il portiere giallorosso quest’anno in campionato ha giocato una sola partita contro l’Inter (0-0). Ottima fanta-media anche per Gianluca Pegolo del Sassuolo: 6.33, ma è il risultato di appena tre partite nelle quali ha sostituito Consigli.