Fantacalcio, da Dalot a Deulofeu: cinque nomi per l'asta dopo gli ultimi giorni di mercato

E’ stato un mercato strano, insolito: prestiti lunghi, pochi soldi e molta fantasia dei direttori sportivi per chiudere gli affari. Occhio attento da parte dei fantallenatori, tra chi ha già fatto l’asta ed è in attesa di quella di riparazione per sistemare gli ultimi dettagli della propria rosa, e altri che hanno aspettato la sosta per fare l’asta vera e propria. Mesi di studio e verifiche per capire su chi puntare quest’anno e sorprendere tutti con qualche intuizione vincente. Vediamo allora quali sono cinque volti nuovi degli ultimi giorni di mercato sui quali scommettere al fantacalcio.

DIOGO DALOT (Milan) – Sulla fascia destra si gioca il posto con Calabria e Conti, arriva dal Manchester United dove è stato fortemente voluto da Mourinho e nelle ultime due stagioni ha totalizzato 27 presenze. Il terzino portoghese è stato fermato da due infortuni prima all’anca poi all’inguine, ora però sta bene e ha voglia di stupire in Serie A. Una scommessa da prendere a prezzi contenuti, sperando di ritrovarsi tra le mani un nuovo Theo Hernandez.

MAXIME BUSI (Parma) - E' stato preso come sostituto di Darmian per la fascia destra di Liverani. Arriva dallo Charleroi col quale ha già giocato sia in campionato che in Europa League. Classe '99 ed esperienza internazionale in gialloblù, una scommessa da pochi crediti e ultimi slot per la vostra difesa. Il vantaggio è che non è in ballottaggio con nessuno nel suo ruolo, la fascia è sua e dovrebbe essere titolare fisso per tutta la stagione. Avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, ma può essere il classico giocatore da 6/6,5 fissi.

LUCAS MARTINEZ QUARTA (Fiorentina) - Insieme a Pezzella può formare una coppia di difensori tutta sudamericana. Centrale classe '96, arriva dal River Plate e come il capitano della Fiorentina anche lui è sempre molto pericoloso sui calci piazzati. Un giocatore per il quale non bisogna fare follie perché avrà bisogno di tempo per ambientarsi al calcio italiano e inizialmente i titolari con Pezzella sono Milenkovic e Caceres; ma alla lunga può fare bene e diventare una scommessa vincente nella vostra rosa.

MAXIME LOPEZ (Sassuolo) – E’ il colpo a effetto del Sassuolo. Centrocampista classe ’97, arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia. Operazione che conferma le ambizioni dei neroverdi, che negli ultimi anni si sono seduti a trattare con top club come Barcellona, Dortmund e quest’anno Marsiglia. Centrocampista di qualità che può giocare vicino a Locatelli, Lopez non parte titolare ma alla lunga può convincere De Zerbi che di solito in quel ruolo preferisce un centrocampista fisico. Maxime è più un palleggiatore da ultimo passaggio, 21 assist in 150 partite con l’OM. Un difetto? Segna poco, sono soltanto 5 i gol con i francesi.

GERARD DEULOFEU (Udinese) – Deulofei riparte da Udine con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione complicata al Watford conclusa con la retrocessione in Championship. E’ una scommessa che non parte subito titolare nell’attacco di Gotti, arriva da una rottura del crociato e ha bisogno di tempo per ritrovare al condizione ottimale. Durante la stagione però può prendersi il posto nella formazione tipo, giocando da seconda punta nel 3-5-2 dell’Udinese vicino a uno tra Okaka e Lasagna che si giocano l’altro posto lì davanti. Il livello di Deulofeu è più alto dell’Udinese, la Serie A la conosce bene per averci già giocato con il Milan da gennaio a giugno 2017 e piaceva anche a Fiorentina e Napoli. Vuole rilanciarsi in bianconero per poi puntare più in alto la prossima stagione.

