Fantacalcio, i consigli per la 16a giornata: Theo Hernandez mette il turbo, quante trappole nel derby di Genova

La 15a giornata è alle porte, ultimi dubbi di fanta-formazione da scogliere a caccia della sorpresa di giornata che possa portare qualche bonus in più. Occhio soprattutto ai giocatori di Cagliari-Lazio che chiuderà il turno con il posticipo di lunedì sera.Joronen tra i pali è una buona scelta, senza Cistana la difesa rischia di soffrire: Sabelli è quello che spinge di più. Tonali è il faro del centrocampo, Bisoli quello che può portare il bonus. Romulo viene da un’insufficienza e Balotelli è sempre una mina vagante. Calderoni e Rispoli meglio dei centrali, Falco e Farias potete metterli ma copritevi perché sono in ballottaggio. Lapadula ci può stare se non avete niente di meglio.Sarà il primo Napoli di Gattuso nel quale si può vedere qualche vaiazione: Di Lorenzo proverà a mettere il turbo sulla fascia, Fabiàn Ruiz e Zielinski da mezz’ali sono un’ottima scelta e Milik cerca continuità. Occhio a Lozano che dovrebbe giocare più lontano dalla porta. Mario Rui è a rischio cartellino sulla fascia di Kulusevski, in cerca di riscatto dopo la non buona prestazione nell’ultimo turno. Bruno Alves può soffrire, Gagliolo è una sicurezza ed Hernani è l’unico che può portare bonus a centrocampo.Il derby è sempre una partita particolare: da evitare portieri e difese, dalle quale potete pescare il solo Criscito perché è un leader e batte i rigori. Ghiglione più di Ankersen, in mezzo al campo si rischia di fare a sportellate; se credete in Schone potete metterlo, ma non vi aspettate molto. Quagliarella è uno dei possibili uomini derby, più lui di Pinamonti e Gabbiadini. Una sorpresa? Gaston Ramirez.Di Carmine è in forma super e può colpire anche il Torino, in difesa torna Kumbulla e Veloso ha sempre il piede caldo; Amrabat ormai è una certezza, meglio Lazovic di Faraoni. Ancora non ci convince Zaccagni. Sirigu può far bene anche se rischia un malus, Izzo spesso è pericoloso sui calci piazzati come anche Nkoulou. Occhio a De Silvestri perché è in dubbio, con Ansaldi andate sul sicuro; Rincon e Baselli non portano bonus, Verdi ha più possibilità di portare bonus rispetto a Berenguer è una buona idea come terza punta.Skorupski è una scelta rischiosa ma ci può stare, gara complicata per Tomiyasu: meglio l’esperienza di Danilo. Poli e Medel difficilmente portano bonus, Orsolini cerca il guizzo e Sansone è rigorista. Dzemaili sta facendo bene sulla trequarti, Palacio è un po’ stanco e si può lasciare fuori. Dell’Atalanta mettete chiunque, anche i giocatori in dubbio (coprendovi). La squadra di Gasperini vola sulle ali dell’entusiasmo Champions e questa ondata positiva va cavalcata anche al Fantacalcio.Alex Sandro spinge più di Danilo, sì ai centrali. In generale, il blocco Juve è consigliato: occhio solo ai ballottaggi per non rimanere indietro e al possibile ennesimo 5 di Bernardeschi. Se avete giocatori più in forma, lui si può lasciare fuori. Nell’Udinese Musso farà la partita della vita ma è un rischio troppo grande, de Paul non vive un gran momento e stavolta Okaka e Lasagna troveranno una difesa tosta.Theo Hernandez gioca col motorino e va messo, Bonventura sta meglio di Kessie e Bennacer ok se cercate una sufficienza. Suso può inventare qualcosa e Piatek vuole continuare a segnare. Ci convince meno Calhanoglu. Nel Sassuolo giocherà Berardi, bestia nera del Milan. Dietro l’unica soluzione positiva può essere Toljan. Sì alle sgroppate di Boga ma anche Caputo può essere una buona soluzione. Locatelli è l’ex di turno, Magnanelli può restare fuori.Dzeko in casa si mette sempre, così come Zaniolo e Pellegrini. Ok anche Mkhitaryan, Veretout per un bel voto e calci da fermo. Più prudenza sui centrali di difesa, ok Spinazzola. Diawara poco da Fantacalcio. Per Murgia c’è aria di derby e darà il massimo, se avete alternative migliori a Petagna potete farlo riposare perché non sta brillando. Jankovic è un’incognita, la difesa rischia di soffrire troppo.Dragowski da evitare, ma anche con i difensori andateci prudenti. Castrovilli può esaltarsi, meglio lui di Badelj e Pulgar che però ha il fattore rigori dalla sua. L’ex Dalbert può essere la scommessa di giornata, Lirola è in calo. Partita speciale per Chiesa che piace (anche all’Inter). L’Inter deve rialzarsi dopo il ko in Champions. Sì alle certezze: de Vrij a occhi chiusi, Lukaku e Lautaro senza pensarci. Ok anche Skriniar, D’Ambrosio è un difensore che gioca a centrocampo. Ci piacciono meno per questa giornata gli ex Vecino e Borja Valero.Pellegrini sulla fascia è sempre una buona soluzione, vita dura per i centrali che potete lasciare fuori. Nandez è sempre l’ultimo a mollare, Cigarini può soffrire davanti a Milinkovic e Nainggolan sempre e comunque. Non si può lasciare fuori questo Joao Pedro, meglio lui di Simeone che può essere comunque un’idea. Luiz Felipe e Acerbi meglio di Radu che ha l’ammonizione facile, Lazzari è più offensivo di Lulic e Luis Alberto disegna calcio da mesi (non ci stancheremo mai di dirlo!): miglior assistman in Europa. Leiva solo se non avete altro a disposizione, Milinkovic è a caccia di bonus. Ciro Immobile si mette anche con una gamba sola, ma è quasi superfluo specificarlo.