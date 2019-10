Fantacalcio, l'analisi della 7a giornata: Zapata e Papu show, flop Lukaku

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria della Juve nel big match con l’Inter, il Milan che vince ma non ingrana, la Roma bloccata dal Cagliari e il Napoli fermato dal Toro. Nuovo week end di emozioni al Fantacalcio, tra sorrisi e delusioni. Chi si dispera per un 71,5 e chi invece tira un sorriso di sollievo per aver strappato il 66. Vediamo – partita per partita – com’è andata la settima giornata in chiave Fanta.Il primo anticipo della settima giornata che era in programma venerdì scorso, è stato rimandato al 18 dicembre alle 20.45 per la scomparsa del presidente neroverde Giorgio Squinzi.Petagna il migliore in campo, ok Kurtic. Bene il giovane Strefezza che macchia la prestazione con l’espulsione. Ok la difesa, Berisha porta a casa il clean sheet. Flop totale del Parma , qualche bella parata di Sepe e poco altro. Senza Inglese, Gervinho e Kulusevski rimangono in ombra, delude anche Bruno Alves.Marcatore: Petagna.Assist: Strefezza.Espulso: Strefezza.Ammoniti: Hernani, Petagna, Gagliolo, Kurtic, Sala.Kumbulla è un muro dietro e bomber in area avversaria: difensore più giovane ad aver segnato in Serie A. Veloso conferma il momento positivo e Amrabat continua a stupire. Ok la difesa, Stepinski ancora a secco. La Sampdoria non riesce a uscire dal tunnel. Quagliarella non ingrana, Audero prende gol a ogni partita e Murru addirittura si fa autorete.Marcatori: Kumbulla, aut. Murru.Assist: Veloso.Ammoniti: Ferrari, Chabot, Bonazzoli, Lazovic.Panchina sempre più in bilico quella di Marco Giampaolo, ma almeno il Milan ha rialzato la testa. E con lui anche Kessie, che è andato sul dischetto perché non c’era Piatek (male il polacco). Romagnoli torna su buoni livelli, sorpresa Hernandez. Male – ancora – Suso e Calhanoglu. Schone pesca quel jolly che cercava da inizio stagione ma rovina la sua partita sbagliando il rigore, Kouame meglio di Pinamonti. Ok l’ex Zapata, meno bene Romero e Biraschi (subentrato a Criscito).Marcatori: Schone, Hernandez, Kessie.Assist: Paquetà.Espulsi: Saponara, Biraschi, Calabria, Castillejo.Ammoniti: Zapata, Lerager, Schone, Romero, Biglia, Paquetà.Dragowski chiude la porta a doppia mandata, altra buona partita di Milenkovic che pesca il bonus in zona gol. Castrovilli non delude mai, Lirola tra alti e bassi. Chiesa e Ribery promossi ma senza guizzi. Ok Musso, peccato per il gol preso; meno bene la difesa. Larsen e Sema spingono, De Paul da rivedere, e Okaka meglio di Nestorovski.Marcatore: Milenkovic.Assist: Pulgar.Ammoniti: Castrovilli, Samir, Opoku.La squadra di Gasperini gira a meraviglia: Zapata e Gomez trascinatori, Gosens è un treno e de Roon e Freuler fanno muro lì in mezzo. Ok la difesa e Gollini, che non può nulla sul gol subito. Nel Lecce si salva Falco, l’unico a provarci. Mancosu non brilla, Babacar entra male e anche Imbula è troppo confusionario a centrocampo. La difesa crolla.Marcatori: Zapata, Gomez, Gosens, Lucioni.Assist: Gosens, Zapata, Ilicic, Falco.Ammoniti: Kjaer, de Roon, Lucioni, Majer, Rispoli.Sorridono gli attacchi, trionfa Ciro Immobile con una doppietta. Meno bene le difese, dove a fare la differenza è l’esperienza di Acerbi. Gara nervosa con tanti duelli soprattutto a centrocampo: a rimetterci sono Medel e Leiva. Deludono anche Milinkovic e Correa. La sorpresa? Svanberg.Marcatori:Krejci, Immobile (2), Palacio.Assist: Orsolini, Lulic, Luis Alberto.Espulsi: Medel, Leiva.Ammoniti: Krejci, Sansone, Danilo, Bani, Palacio, Luiz Felipe, Lulic.Alti e bassi per la squadra di Fonseca che non riesce a trovare continuità. A secco Dzeko, Zaniolo dà profondità alla squadra e Veretout sulla trequarti non ci è dispiaciuto. Dietro Spinazzola meglio di Kolarov, male i centrali. Kluivert sta crescendo. Il voto di Olsen sale con due/tre belle parate, Pisacane dà sicurezza, Nainggolan ha bisogno di tempo per tornare in forma. Bene Joao Pedro, meno Simeone.Marcatori: Joao Pedro, aut. Ceppitelli.Assist: -Ammoniti: Ceppitelli, Cigarini, Simeone, Pellegrini.Sirigu e Meret i migliori che potevate mettere per questa partita. Nkoulou c’è, bene Ansaldi. Belotti spento, Verdi cerca il gol dell’ex ma è poco preciso. Manolas guida la difesa di Ancelotti, Di Lorenzo è più in forma di Hysaj e si vede; ok Allan e Fabiàn, bocciati Zielinski e Lozano. Lì davanti non girano neanche Insigne e Mertens.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Lukic, Lozano, Luperto.Lo scontro tra giganti l’hanno vinto gli uomini di Sarri. Handanovic impreciso soprattutto sul primo gol, Skriniar leggermente sotto i compagni di difesa e D’Ambrosio spinge sulla fascia. Brozovic mette ordine, Sensi si sgancia poco per andare in area avversaria. Delude Lukaku, Lautaro il più vivace in attacco e trova anche il bonus dal dischetto. Passo indietro per De Ligt rispetto alle ultime partite, Bonucci è leader e colonna della difesa. Ok Cuadrado e Alex Sandro. Pjanic è il cervello di questa Juve, Matuidi meglio di Khedira; flop di Bernardeschi lanciato titolare, Higuain e Dybala colpiscono.Marcatori: Dybala, Lautaro, Higuain.Assist: Pjanic, Bentancur.Ammoniti: Vecino, Barella, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic.