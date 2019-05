Fantacalcio, l’analisi della 34esima giornata: Caicedo show, magia di Nainggolan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 34esima giornata di campionato ha mischiato le carte nella corsa per l’Europa, dalla quale per il momento è fuori il Milan (per gli scontri diretti) dopo la sconfitta contro il Torino. Proprio la squadra di Mazzarri, grazie ai tre punti conquistati domenica sera, ha agganciato i rossoneri al sesto posto con la Lazio lì dietro a -1 dopo il successo a Genova. L’Atalanta vince con l’Udinese e risponde al 3-0 della Roma sul Cagliari di due giorni prima tornando al quarto posto a -3 dall’Inter, fermata sul pareggio dalla Juventus già campione d’Italia. Nella zona salvezza brutte sconfitte per Frosinone ed Empoli, il Bologna di Mihajlovic è l’unica a sorridere.BOLOGNA-EMPOLI 3-1Sansone è il migliore in campo: gol e assist per l’attaccante, che sblocca un digiuno durato più di due mesi. Bene anche Soriano e Danilo, Skorupski ha qualche colpa sul gol dell’Empoli e Dijks è un treno a sinistra. Nell’Empoli deludono Krunic e Di Lorenzo, Caputo ci prova ma stavolta i bonus non arrivano. Rimandata la difesa, ok Bennacer e Traoré.Marcatori: Pajac, Soriano, Orsolini, Sansone.Assist: Rasmussen, Sansone, Krejci.Ammoniti: Pajac, Mbaye, Orsolini, Krunic, Soriano.ROMA CAGLIARI 3-0Show giallorosso. Fazio trova il jolly, Kolarov sale a quota otto gol in campionato e Pastore sembra quello di Palermo. Anche Kluivert al top della forma. Nessuna insufficienza nella Roma, ma chi ha Dzeko si aspettava qualcosa in più dal bosniaco. Cragno evita la goleada e prende un buon voto nonostante il -3, Barella fa poco e niente, João Pedro e Pavoletti non sono in giornata.Marcatori: Fazio, Pastore, Kolarov.Assist: Kluivert.Ammoniti: Manolas, Ceppitelli, Pisacane.INTER-JUVENTUS 1-1La perla di Nainggolan alza inevitabilmente il voto del belga che ha giocato una delle migliori partite in nerazzurro. Icardi non punge, meglio Perisic e Politano. Vecino cala nella ripresa, promossi Skriniar e de Vrij.Szczesny insicuro sul gol dell’Inter, Emre Can bene sia da difensore che da attaccante e Spinazzola spinge nella ripresa. Bernardeschi spento, Kean non arriva alla sufficienza e Pjanic migliora grazie all’assist.Marcatori: Nainggolan, Ronaldo.Assist: Politano, Pjanic.Ammoniti: Perisic, Cuadrado, Chiellini, Kean.FROSINONE-NAPOLI 0-2Nella squadra di Baroni si salvano in pochi: Ariaudo e Pinamonti sono gli ultimi a mollare, Gori resiste e strappa la sufficienza. Younes da impazzire, Milik si nasconde troppo. A destra bene Malcuit e Callejon che sfiora il gol, negato solo dalla sfortuna. Mertens raggiunge Maradona a 81 gol in azzurro e Ospina chiude la porta. Ok Zielinski e Fabiàn Ruiz, Koulibaly rischia con un errore che pesa sul voto finale.Marcatori: Mertens, Younes.Assist: -Ammoniti: Ghiglione, Gori, Dionisi, Fabiàn.CHIEVO-PARMA 1-1Nel Chievo ancora in evidenza il classe 2000 Vignato, bene anche l’altro baby Depaoli. Delude Stepinski, meglio l’eterno Pellissier e Meggiorini che trova anche il gol. Flop di Gervinho, Bruno Alves guida la difesa e su Sepe pesa il malus per il gol subito. Kucka è uno dei migliori nella squadra di D’Aversa, ok anche Dimarco e Bastoni.Marcatori: Kucka, Meggiorini.Assist: Scozzarella, Vignato.Ammoniti: Cesar, Leris, Gazzola, Barba, Gervinho, Bruno Alves.SPAL-GENOA 1-1Lazzari è sempre una certezza, Petagna meno: stavolta delude. Antenucci, entrato nella ripresa, è l’unico a provarci lì davanti. Missiroli uno dei migliori, Fares spinge. Ok anche la difesa di Semplici, il gol e l’assist arrivano da lì. Nel Genoa Kouamé meglio di Pandev, Lazovic e Criscito faticano e perdono tutti e due i duelli sulle fasce. Romero lì dietro regge a parte il giallo, e Lapadula ritrova il gol in campionato dopo 357 giorni.Marcatori: Felipe, Lapadula.Assist: Vicari.Ammoniti: Felipe, Vicari, Petagna, Romero, Rolon, Lapadula.SAMPDORIA-LAZIO 1-2Quagliarella continua a stupire di settimana in settimana e sale a 23 reti in campionato. Per i centrali della Samp è una partita da dimenticare, meglio i terzini. Serata storta anche per Defrel che sbaglia un gol a porta vuota. Super Caicedo, Correa illumina. Immobile entra e prende la traversa su punizione, da Leiva passano le migliori giocate della Lazio e Parolo è tornato quello dell’anno scorso. Non perfetto Acerbi.Marcatori: Caicedo (2), Quagliarella.Assist: Romulo.Espulso: Ramirez.Ammoniti: Ferrari, Tonelli, Murru, Sala, Acerbi, Wallace, Lulic.TORINO-MILAN 2-0Sirigu para di tutto e il voto s’impenna, la grinta di Izzo e la sicurezza di Nkoulou fanno la differenza. Ansaldi e De Silvestri vanno a mille, Meité annulla Kessie. Il Gallo Belotti cresce nella ripresa, Berenguer la scommessa vinta di giornata. Disastro Milan. Da Romagnoli a Conti, da Paquetà a Çalhanoglu e Suso: tra i rossoneri fioccano le insufficienze. Si salva Bakayoko, ma che fatica.Marcatori: Belotti, Berenguer.Assist: -Espulso: Romagnoli.Ammoniti: Suso, Conti, Paquetà, Moretti, Romagnoli, G. Donnarumma, Kessie, Parigini.ATALANTA-UDINESE 2-0De Roon non sbaglia nulla e trova anche il +3 dagli undici metri, Gollini si salva e Palomino è sempre attento. Gosens meglio di Hateboer, Freuler un po’ spento ma il Papu Gomez si carica la squadra sulle spalle. Zapata si “accontenta” dell’assist. Musso è il migliore dell’Udinese, i gol subiti non solo colpa sua. Bene De Paul, meno Pussetto. Lasagna è troppo solo lì davanti dove arrivano pochi palloni giocabili.Marcatori: de Roon, Pasalic.Assist: Zapata.Ammoniti: Zeegelaar, Samir.FIORENTINA-SASSUOLO 0-1Lafont fa il suo, difesa bocciata in blocco compreso capitan Pezzella. Altra insufficienza per Gerson fischiato quando entra nella ripresa. Muriel e Simeone deludono e Veretout sbaglia il primo rigore stagionale. Si salva solo Chiesa. Per Consigli terzo penalty parato degli ultimi quattro. Altra prova positiva di Demiral. Lirola non sbaglia nulla, Sensi è ovunque e Berardi si conferma bestia nera della Fiorentina. Bene anche Babacar.Marcatori: Berardi.Assist: Sensi.Ammoniti: Laurini, Pezzella, Peluso, Beloko.