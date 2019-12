Fantacalcio, l'analisi della 14a giornata: de Ligt sbaglia troppo, Pellegrini inventa calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorprese e conferme nella 14a giornata di campionato, nella quale c’è stato il sorpasso dell’Inter sulla Juve: i nerazzurri hanno approfittato del pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo e sono saliti in testa alla classifica. La Lazio vola, vince anche la Roma; disastro Napoli sempre più nel caos, dopo il ko con il Lecce è a rischio la panchina di Montella alla Fiorentina.SuperMario c’è. Sì, ma di cognome da Pasalic. Balotelli delude, Cistana tra i peggiori del Brescia. Stavolta nemmeno Tonali tiene in piedi la squadra. Quasi tutti voti positivi per la squadra di Gasperini, dove l’unico un po’ in ombra è stato Luis Muriel. Castagne vola sulla fascia, Ilicic disegna calcio.Marcatori: Pasalic (2) Ilicic.Assist: Castagne, Ilicic.Ammoniti: Castagne, Torregrossa, Djimsiti, Malinovskyi.Pinamonti continua il digiuno e stavolta non era nemmeno titolare; meglio Pandev, ma i bonus non arrivano. Dietro si salva Romero, Ghiglione spinge e Schone prova a mettere ordine. Il Toro senza Belotti fa fatica in attacco, Sirigu porta a casa il bonus e in difesa promossi anche Izzo e Nkoulou oltre a Bremer. Sulle fasce meglio De Silvestri di Ansaldi.Marcatore: Bremer.Assist: Verdi.Espulso: Edera.Ammoniti: Baselli, Sturaro, Agudelo.Liverani banca il Franchi. In pochi avranno La Mantia in rosa, saranno ancora meno quelli che l’hanno schierata. Eppure l’uomo partita è stato lui: malus per Dragowski, la difesa va in affanno senza capitan Pezzella. Pulgar senza lampi, Castrovilli stavolta non è in giornata e davanti ci prova solo Ribery (in campo 45’). Gabriel continua a stupire, Rispoli fa il suo e Lucioni guida la difesa. Farias meglio di Babacar, che subentra nella ripresa ma non è mai in partita.Marcatore: La Mantia.Assist: Shakov.Ammoniti: Castrovilli, Rispoli, Petriccione, Rossettini.Sul voto di Buffon pesano gli errori sui due gol subiti, soprattutto sul secondo; De Ligt è un disastro, meglio Bonucci. Pjanic non gira, Bernardeschi delude ancora. Bene Bentancur, Ronaldo salvato dal rigore. Ciccio Caputo mvp della partita, Boga è una furia; Locatelli e Ducan reggono il centrocampo. Applausi ai coraggiosi che hanno messo i difensori del Sassuolo allo Stadium.Marcatori: Bonucci, Boga, Caputo, Ronaldo.Assist: Bentancur, Caputo.Ammoniti: Djuricic, Toljan, Locatelli, Kyriakopoulos, Muldur, Pjanic.Sepe fa quello che può, Darmian spinge poco, lì dietro comanda Bruno Alves. Giornata no per Kulusevski, Kucka convince poco da falso nueve e anche Gervinho è senza turbo. Clean sheet per Donnarumma, Conti è rinato ed Hernandez è in versione bomber. Bene Bennacer, meglio Bonaventura e Suso. Kessie e Piatek da dimenticare.Marcatore: Hernandez.Assist: -Ammoniti: Donnarumma, Bennacer, Hernandez, Iacoponi.Re Ciro colpisce ancora. Ordinaria amministrazione, per lui. Correa è la spalla giusta che lo (e si) esalta, Luis Alberto sale in cattedra e Strakosha chiude la porta. Bene la difesa, Lazzari col motorino e Milinkovic cresce rispetto alle ultime partite. Musso affonda a colpi di malus, Larsen fatica sulla fascia e non va meglio a De Paul in mezzo. Mandragora strappa la sufficienza, Nestorovski e Okaka con poche idee.Marcatori: Immobile (2), Luis Alberto.Assist: Milinkovic.Ammoniti: Troost-Ekong.Handanovic prende ancora gol, de Vrij il migliore della difesa; Candreva è un treno sulla fascia, Brozovic versione assistman e Lukaku è il solito carro armato. Lautaro regala bonus come fossero caramelle.Marcatori: Lautaro (2), Valoti.Assist: Brozovic, Candreva.Ammoniti: D’Ambrosio, Valdifiori, Igor, Cionek, Murgia.Il Napoli è nel caos e si vede anche in campo. La difesa lascia troppo spazio, Fabiàn Ruiz non si accende e anche Lozano non trova guizzi. Gli unici a salvarsi sono Llorente e Insigne. Skov Olsen trova il primo gol in Serie A, l’ex Dzemaili colpisce con l’assist e Skorupski salva il risultato più di una volta. Danilo meglio di Tomiyasu, Orsolini è quasi irritante e Palacio si danna come sempre.Marcatori: Llorente, Skov Olsen, Sansone.Assist: Dzemaili.Ammoniti: Koulibaly, Medel, Poli, Denswil, Destro, Dzemaili.Nella squadra di Juric voti positivi per i soliti Amrabat e Lazovic che ormai sono una certezza, Zaccagni tra i migliori e Verre cerca il gol dell’ex. L’attacco – prima di Carmine, poi anche Salcedo – delude, come spesso succede. Dietro la Roma balla un po’ e la coppia Mancini-Smalling ha alti e bassi, Veretout mette ordine e Pellegrini inventa. Bene anche Kluivert e Dzeko.Marcatori: Kluivert, Faraoni, Perotti, Mkhitaryan.Assist: Pellegrini, Zaccagni, Perotti.Ammoniti: Pellegrini, Mancini, Diawara, Gunter, Bocchetti, Faraoni.Un Monday Night da brividi. Succede di tutto. Nel Cagliari brillano Joao Pedro, Nainggolan e Pellegrini, che vola sulla fascia e mette assist al bacio. Simeone troppo spento, deludono anche Castro e Rog. Quagliarella si è sbloccato e ha portato a casa un triplo bonus. Non una giornata fortunata per Audero, decisamente meglio Ramirez, ok Gabbiadini e Murru e Colley meglio di Ferrari.Marcatori: Quagliarella (2), Ramirez, Nainggolan, Joao Pedro (2), Cerri.Assist: Quagliarella, Gabbiadini, Pellegrini (2), Nainggolan.Ammoniti: Nandez, Faragò, Cerri, Colley.