Fantacalcio, l’analisi della 28esima giornata: Quaglia show, Vecino decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sorpresa più grande è stata la prima sconfitta in campionato della Juventus, che senza Cristiano Ronaldo affonda contro il Genoa. La Roma cade in casa della Spal, vincono Lazio e Napoli. L’Inter trionfa nel derby di Milano in una partita con cinque gol. Nella corsa alla salvezza punti importanti per Cagliari, Empoli e Bologna.è vero che è il primo gol del 2019, ma Joao Pedro era una scelta più che valida per questa giornata. Ok Barella. Bene anche Chiesa, che ha giocato e segnato. Il migliore dei suoi.ci si aspettava bonus da Pavoletti e Muriel, è arrivato solo un giallo per l'attaccante rossoblù. Male Pezzella che si fa anche ammonire.sicuramente Ceppitelli, che andando a saltare in area ha regalato un +3 ai più coraggiosi che l'hanno schierato. Debutto con assist per Cacciatore: occhio, può essere un jolly da qui a fine campionato.Quagliarella non tradisce mai. Altro giro altri bonus: gol più assist, 21 reti e chiamata in Nazionale. +3 anche da Praet. In un Sassuolo che ha preso cinque gol c’è poco da confermare.l'unica delusione in chiave Samp è per chi aveva Saponara e Ramirez, che se avessero giocato avrebbero potuto portare qualche bonus. Quasi tutti male trai neroverdi, dalla difesa a Berardi.Boga stava giocando bene da un po', il primo gol italiano era nell'aria ed è arrivato. In pochi credevano a un Defrel così in forma dopo quello che era successo in settimana: schierato trequartista a sorpresa, risponde con gol e assist.chi ha puntato sui giocatori della Spal può sorridere, buon voto per Kurtic e gol di Petagna (11 in campionato). Difficile trovare conferme in una Roma che vive di alti e bassi. Tante insufficienze, uno dei pochi a salvarsi è Zaniolo entrato nella ripresa.tutti positivi nella Spal, tra i giallorossi deludono Schick e Kluivert che sembravano quelli più in crescita dopo la vittoria con l'Empoli.Fares correva come un treno su quella fascia, ha premiato con un +3 chi l’ha schierato. L'unica sorpresa della Roma può essere Diego Perotti, che entra nella ripresa e segna su rigore.a 37 anni Rodrigo Palacio continua a fare la differenza. Un assist e mezzo (sul secondo c'è il tocco decisivo di Nkoulou), è stato il trascinatore del Bologna. La Lega non gli ha dato il gol, ma Ansaldi è sempre uno degli ultimi a mollare.Sirigu ne prende tre e il voto inevitabilmente si abbassa. Il rosso a Lyanco gli costa anche un'insufficienza in pagella.Berenguer è entrato negli ultimi 15' ma con l'assist a Izzo è stato uno dei pochi del Toro a salvarsi. Terzo gol in campionato per Orsolini, il primo del 2019. Può essere l'arma in più di Mihajlovic per la corsa alla salvezza.capitan Criscito difficilmente tradisce. Anche contro la Juventus – da ex – porta a casa un’ottima gara. Bene anche Kouamé con un assist. Tutti rimandati tra i bianconeri.difficile sceglierne una sola delusione nella squadra di Allegri. Non si salva nessuno. Nel Genoa ancora a secco Sanabria, che non segna da quattro partite.Prandelli azzecca i cambi e il Genoa fa il colpo. In pochi avrebbero pronosticato bonus da Sturaro e Pandev, entrambi subentrati.anche in un’Atalanta che fatica, Ilicic e Zapata si confermano sempre: gol del primo, assist del colombiano. Nel Chievo bene Sorrentino nonostante il malus.Gosens non affonda sulla fascia, Stepinski non regala bonus da più di un mese.sono tutte in casa Chievo, Dioussé gioca una delle migliori partite da quando è tornato in Italia, Meggiorini non segnava da novembre scorso.ennesimo +3 di Ciccio Caputo, trascinatore dell’Empoli nella corsa alla salvezza. Bene anche Bennacer e Krunic (assist).Ciano non trova il guizzo, Paganini meno convinto rispetto alla gara col Torino: insufficiente.primi gol in Serie A per Pajac e Valzania, che regalano un sorriso a chi li ha presi e schierati.Acerbi è il solito totem, altro assist per Correa. Bene (con tanto di un gol a testa) anche Marusic e Lulic sulle fasce.Inglese insufficiente e mai in partita, Gervinho non si accende. Bocciata in blocco la difesa. Patric sbaglia sul gol di Sprocati.mago Luis is back: doppietta più assist. Luis Alberto era in debito con i fantallenatori perché l'ultimo timbro l'aveva messo a settembre. Si è rifatto con tutti gli interessi.con l’infortunio di Insigne, Mertens si prende in mano il Napoli e torna quello di sempre: un gol e due assisti contro l’Udinese. Ok anche Callejon e Milik che è salito a 15 reti in campionato.non benissimo Allan e Zielinski. Nell’Udinese male Mandragora da centrale di difesa, faticano anche Larsen e Troost-Ekong.Younes esce dal tunnel e segna il primo gol con la maglia del Napoli. Fofana il migliore dei suoi.de Vrij è sempre una sicurezza e in più stavolta ha portato a casa anche il bonus. Da quando non c’è Icardi, lì davanti il titolare fisso è Lautaro Martinez che si sta guadagnando il posto a suon di bonus. Musacchio è uno dei pochi a raggiungere la sufficienza nel Milan, anche grazie al gol.sarebbe potuto essere il derby di Piatek, ma il polacco non ha brillato. Kessie nervoso, Suso ancora in ombra.Vecino e Bakayoko sono i marcatori che non ti aspetti.