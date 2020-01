FA Cup, avanti anche l'Arsenal con il successo di misura contro il Leeds

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arsenal-Leeds ha chiuso la tre giorni di Fa Cup. E, la squadra di Arteta, ha avuto la meglio su quella del Loco Bielsa. Una gara che ha visto i Gunners soffrire terribilmente l'undici del tecnico argentino. E l'1-0 finale ne è la dimostrazione. Soprattutto nel primo tempo gli ospiti hanno letteralmente preso a pallonate l'Arsenal. Martinez si è salvato diverse volte, ed è stato fortunato al 16', quando Bamford, a colpo sicuro, ha colpito la traversa. Nella prima mezz'ora di gara il Leeds ha dominato. Poi Arteta, capiti i suoi errori tattici, ha cercato di rimodellare la sua squadra. E allora la partita è stata piu' equilibrata. Prima del gol del vantaggio, che alla fine è stato decisivo, gli ospiti hanno avuto l'ennesima occasione con il solito Bamford: ma anche in questo caso Martinez ci ha messo una pezza. L'ennesimo pericolo ha scosso l'Arsenal che, al 55', ha trovato con Reiss Nelson la rete che ha deciso l'incontro. Gol di rapina del giovane attaccante londinese, abile a trovarsi al posto giusto nel momento giusto ed a regalare così la qualificazione alla propria squadra. Gli uomini di Bielsa, dopo lo svantaggio, non si sono scomposti ed hanno continuato ad attaccare. E l'Arsenal ha cercato di sfruttare gli spazi lasciati dal Leeds. Martinelli e Lacazette però non sono riusciti a chiudere la sfida. Facendo soffrire fino al 95' i propri tifosi. Ma è bastato il minimo sforzo per raggiungere il massimo risultato. Arsenal avanti. Ma Leeds che ha dato una grande dimostrazione di forza.