Europa League, l'Arsenal festeggia la qualificazione ed evoca Gomorra

L'allenatore Unai Emery con la faccia cattiva e le mani in tasca, davanti ad alcuni giocatori dell'Arsenal, qualcuno con il viso in parte coperto. Sotto, la scritta 'GUNNORRAH', gioco di parole tra 'Gunners' e 'Urrah', ma anche un evidente richiamo a 'Gomorrà, titolo del libro di Saviano e dell'omonima serie tv. La didascalia è in italiano: «Tutto a posto». È il tweet con il quale il club londinese ha festeggiato, sul proprio account ufficiale, il passaggio del turno di Europa League a spese del Napoli.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Tutto a posto. 😎 🇮🇹 <br><br>🏆 <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://t.co/yimja5csoJ">pic.twitter.com/yimja5csoJ</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/1118987627850534917?ref_src=twsrc%5Etfw">18 aprile 2019</a></blockquote>

