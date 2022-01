Diretta Empoli-Roma alle 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo i due successi contro Cagliari in campionato e Lecce in Coppa Italia, la Roma di Mourinho torna in trasferta: alle 18 è ospite dell'Empoli dell'ex Andreazzoli al Castellani in un match che deve vincere per restare aggrappato al treno europeo ed evitare una sosta di mugugni. Mourinho punta ancora su Abraham («ma deve dare di più», ha detto ieri in conferenza) e su Zaniolo, uno tra i migliori in campo nel secondo tempo contro il Lecce.

Roma, il messaggio di Mou: «Tammy, da te voglio di più»

Empoli-Roma, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham. All.: Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli

Dove vedere Empoli-Roma in tv e streaming

La partita fra Empoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la partita sarà necessario scaricare l'App Dazn sulla propria Smart Tv oppure collegare al televisore il TIMVISION BOX, console Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa la sfida fra Andreazzoli e Mou sarà visibile in streaming sempre tramite app Dazn o sito su smartphone, tablet e pc. Sul sito del Messaggero la diretta testuale della partita.