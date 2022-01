Mourinho: «Dal mercato non mi aspetto nulla, ma è aperto fino al 31»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l’Empoli: «Forse ho sbagliato a dire che era chiuso, il mercato fino al è 31 aperto. Poi, io non mi aspetto qualcosa di più, ma il mercato è aperto. Per quanto riguarda le cessioni sembra che un giocatore ogni volta che va in panchina o gioca meno debba essere ceduto, se è così è complicato. Veretout è stato in panchina una partita ed è già in vendita, Perez gioca ed esce al minuto 45 ed è già per andare via».