Empoli-Lazio, chi è Marchetti: i precedenti con l'arbitro della 17ª giornata

Venerdì sera alle 18.45 la Lazio scenderà in campo per la partita con l'Empoli nell'anticipo di Serie A per la diciassettesima giorata. In vista della gara l'Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le partite del prossimo turno e per i biancocelesti è stato designato Matteo Marchetti. Il fischietto della sezione di Ostia sarà così al Castellani per la partita di Immobile e compagni contro i toscani.

Lazio-Empoli, probabili formazioni: rientrano Romagnoli e Isaksen. Out Lazzari

Empoli-Lazio, chi è Marchetti

Nato nel quartiere romano che sorge sul litorale nel 1989, comincia la sua carriera da arbitro in Serie D dopo la prima decade del 2000 e poi viene promosso in Serie C. Nel 2021 esordisce inella massima serie in occasione di Genoa-Verona che finisce 2-2. Anche lui nel corso della collaborazione tra l'Associazione italiana arbitri e la Federazione cipriota, dirige una partita della A' Katigoria: Apoel-Aek Larnaca. Può vantare esperienza internazionale avendo preso parte alle qualificazioni in Champions e in Europa League per Lask-Union SG diretta dal milanese Sozza. Un episodio particolare che lo vede profìtagonista è stato il suo stop muscolare rimediato in Roma-Frosinone, in cui nel finale di gara è rimasto a terra a causa di alcuni crampi al polpaccio.

Lazio ed Empoli, i precedenti con Marchetti

Andando a guardare i precedenti tra le due squaddre si nota un dato particolare: fino ad ora Marchetti non ha mai diretto una partita della Lazio in carriera. Differente storia, invece, per l'Empoli che è stata diretta in quattro occasioni tra cui due in Serie A, una in Serie B e una in Coppa Italia. Nella massima serie i toscani non hanno grande fortuna con lui perdendo prima 4-1 con l'Udinese il 16 aprile del 2022 e poi pareggiando 0-0 con la Fiorentina il 21 agosto 2022.

Neel match contro i friulani, Marchetti aveva assegnato un calcio di rigore ai toscani che era stato parato da Silvestri per poi essere ribattuto a rete da Bandinelli. Richiamatto dal Var, però, Marchetti ha fatto ripetere il penalty per un'invasione dell'area di rigore portando Pinamonti a siglare dal dischetto.