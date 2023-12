Serie A, gli squalificati della 16ª giornata: due giornate a Lazzari e multa per Pellegrini

La squalifica di due giornate era nell'aria e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del Giudice Sportivo, che ha reso noti i provvedimenti del fine settimana. Dal comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A si legge che Manuel Lazzari e Lorenzo Pellegrini sono stati multati a causa di atteggiamenti non conformi nei confronti del direttore di gara. Il capitano della Roma ha ricevuto solo un giallo, mentre il terzino destro della Lazio salterà due giornate. Ad aggravare l'atteggiamento del terzino è stato anche un applauso ironico nei confronti di Fabio Maresca che ne è stato avvertito dal Quarto Uomo Rapuano.

Lazio: Romagnoli e Isaksen verso il rientro con l'Empoli, due giornate di squalifica per Lazzari

Gli squalificati per la 17ª giornata di Serie A

Nella lista degli squalificati ci sono altri quattro nomi oltre a quello del terzino numero 29 della Lazio. L'unico ad essere stato espulso direttamente è Manuel Payero, centrocampista dell'Udinese che ha commesso un grave fallo di gioco nella partita con il Sassuolo. L'argentino salterà la prossima gara di Serie A che andrà in scena alla Dacia Arena contro il Torino di Juric. Chi invece è stato squalificato per una giornata a causa della quinta ammonizione sono Bellanova, Maggiore e Okoli che saranno indisponibili per la 17ª di campionato.

I diffidati dal Giudice Sportivo

I giocatori stati ammoniti per la quarta volta e che al prossimo giallo verranno squalificati sono Badelj, Cacace, Da Silva, Ferguson e Reijnders. I cinque hanno rimediato un cartellino a causa di un comportamento scorretto nei confronti di un avvrsario. Anche Saelemaekers si iscrive tra i diffidati in vista della prossima giornata di Serie A, per aver avuto un comportamento non regolare in campo contro la Roma.

Gli allenatori

Roberto D'Aversa è stato squalificato per una giornata per essere stato sanzionato per la quinta volta dopo essere stato diffidato nella scorsa giornata. Niente gara con l'Inter, quindi per il tecnico del Lecce. Massilimiano Allegri, invece, è stato multato di 10.000 euro e diffidato a causa delle polemiche alzate «prima pacate e, successivamente, con tono irrispettoso» nello spogliatoio degli Ufficiali di gara.

Le multe del Giudice Sportivo alle società

Infine, la Roma ha ricevuto multata di €3000 a causa del lancio di alcuni fumogeni da parte dei tifosi all'interno del campo da gioco. Stesso destino per i supporter del Bologna e Napoli che dovranno pagare €1.500 per il lancio di un fumogeno. Decisamente peggio per Frosinone e Lecce che dovranno pagare rispettivamente €5000 e €4000 sempre per un comportamento sscorretto da parte dei tifosi.