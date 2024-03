Un altro arbitro reatino in Promozione, debutta a Roma il 2002 Mattia Latino

RIETI - Nuovo debutto in Promozione per un arbitro reatino. Questa volta si tratta di Mattia Latino, non ancora 22enne (è nato nell'aprile 2002) chiamato a dirigere domenica mattina a Roma Polisportiva De Rossi-Fonte Meravigliosa nel girone C, coadiuvato da Vasile Arseni e Lorenzo Amico di Ostia Lido.

L'esordio era nell'aria viste le recenti designazioni che lo avevano visto arbitrare sfide importanti di Prima categoria e anche una partita di Juniores Nazionali a Monterotondo Scalo. Inoltre ha diretto tre big match di Terza categoria.