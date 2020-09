Stanca di aspettare il via libera della Roma per Dzeko, la Juventus è tornata prepotentemente su Morata. E l'affare appare davvero vicinissimo alla conclusione: i bianconeri hanno trovato, infatti, l'accordo con l'Atletico Madrid per un prestito oneroso con riscatto sui 52 milioni di euro complessivi.

Ultimo aggiornamento: 15:16

