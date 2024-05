Napoli, Conte sempre più vicino: ingaggio di 6 milioni. Ecco quando può arrivare la chiusura

Il traguardo è vicino, manca l'ultimo chilometro prima di tagliarlo a braccia alzate e dare l'annuncio. Antonio Conte al Napoli è la storia di una trattativa lunga e piena di clausole da discutere.

Sul piatto 6 milioni più bonus per Conte

Aurelio De Laurentiis è pronto alla fumata azzurra per garantire alla sua creatura un allenatore di alto livello e capace di dare la sterzata giusta a tutto l'ambiente. Un'intesa sull'ingaggio già c'è: Conte accetterà 6 milioni di euro base, poi ci saranno bonus in base ai risultati ottenuti. La trattativa prosegue pure oggi, il direttore sportivo Giovanni Manna (ormai ex Juventus) sta smussando gli angoli residui per definire ufficialmente l'accordo.

La giornata decisiva potrebbe essere quella di oggi, domenica 26 maggio, al massimo lunedì. De Laurentiis ha fretta di chiudere entro 48 ore la casella più importante della rifondazione. Conte non è mai sparito dai radar del Napoli neanche quando l'ipotesi Gasperini sembrava aver preso il sopravvento. De Laurentiis ha valutato le due soluzioni e poi ha accelerato su Conte.

Gasp sembra destinato a restare a Bergamo e allora il Napoli è tornato con convinzione sull'antico 'amore', già contattato a novembre prima dell'esonero di Rudi Garcia. I tifosi sono in attesa dell'ufficialità: Antonio Conte è il nome giusto per riaccendere l'entusiasmo dopo un'annata davvero negativa. Le altre soluzioni (Pioli) al momento non sono contemplate dagli appassionati. Conte è l'uomo giusto per la rinascita e presto potrebbe tornare in Serie A dopo l'ultima esperienza vittoriosa sulla panchina dell'Inter.