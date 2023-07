Roma, Mourinho riparte dal 3-5-2: ecco l'indizio social in attesa di rinforzi dal mercato

José Mourinho si è calato completamente nella nuova stagione. Pronti via attraverso il suo account Instagram ha comunicato che il modulo da cui partire sarà la difesa a tre. Il portoghese ha fotografato una lavagnetta in cui sono riportati tutti i nomi dei calciatori a disposizione divisi per ruolo al 10 luglio (il 17 arriveranno quelli impegni in nazionale a giugno).

I portieri sono Svilar e Boer, i tre centrali Mancini, Smalling e Llorente, da qui.

L’unico esterno destro è Karsdorp, a sinistra c’è Zalewski, i centrali di centrocampo sono Matic, Pagano e Aouar. Infine, il reparto offensivo è composto da Dybala, Solbakken, Belotti ed El Shaarawy. All’appello mancano Cristante, Bove, Spinazzola, Ibañez, Celik, Pellegrini, Rui Patricio e Ndicka che saranno a Trigoria il 17.

Il messaggio a Pinto

Mourinho non ha fatto commenti, ma il solo condividere la foto potrebbe rappresentare un messaggio sibillino al general manager Tiago Pinto che per adesso ha portato solo due parametri zero. Mancano almeno un paio di titolari: uno a centrocampo e un altro in attacco che prenderà il posto di Abraham infortunato a fino a febbraio 2024.

C’è poi bisogno di rinforzare le fasce e dovrebbe arrivare a giorni Kristensen dal Leeds. Insomma, il lavoro da fare è ancora molto e il tempo a disposizione scorre. Il 31 agosto è più vicino di quanto sembri.