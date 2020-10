Roma, due giocatori dell'Under 18 positivi al Covid-19. Tamponi anche per la squadra di Fonseca

Ancora Coronavirusu a Trigoria. Stavolta due casi di Covid-19 nella Roma U18. Le due positività sono emerse ieri pomeriggio e di conseguenza tutte le sedute di allenamento previste nella giornata di oggi sono state annullate. La prima squadra, intanto, riposa nel weekend. La ripresa era in programma per lunedì mattina quando verranno invece ripetuti anche i controlli con la modalità drive in, fatta eccezione per i positivi che li sosteranno in una struttura a parte. Anche la squadra di Fonseca a scopo precauzionale sosterrà i tamponi (ultimo ciclo negativo) con gli allenamenti che slittano alla giornata di martedì.

Ultimo aggiornamento: 13:51

