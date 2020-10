Inter, Radu è il quinto positivo. Nel Milan spunta Gabbia

Sale l'ansia per il derby di Milano, in programma a san siro sabato 17 ottobre (ore 18). Oggi sono state ufficializzate le positività al coronavirus di Gabbia, difensore rossonero, e Radu, il portiere dell'Inter. Adesso salgono a otto i contagiati. Oltre a loro, ci sono anche Duarte e Ibrahimovic alla corte di Stefano Pioli. Altri quattro, invece, i nerazzurri positivi al Covid-19. Dopo Bastoni, ci sono stati i casi di Skriniar, Gagliardini e Nainggolan. C'è molta apprensione. In termini sportivi, ai rossoneri rischia di mancare il giocatore simbolo, Zlatan appunto, mentre i nerazzurri al momento hanno emergenza in difesa. Gli arruolabili sono D'Ambrosio, de Vrij e Kolarov. Cresce, quindi, il timore in A di altri casi. Il campionato potrebbe essere a rischio. Intanto, le squadre proseguiranno - secondo il protocollo - il giro di tamponi. Con la speranza che possano risultare negativi. Ed è quello che si augurano anche al Milan e all'Inter.

Ultimo aggiornamento: 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA