Diretta Vitesse-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Trasferta olandese per la Roma che, nell'andata di finale degli ottavi di Conference League, fa visita al Vitesse in un match assolutamente da non sottovalutare per i giallorossi. Mourinho parte con tutti i favori dei pronostici ma la squadra di Letsch ha dimostrato grande forza e carattere nei play-off contro il Rapid Vienna, quando nella gara di ritorno è riuscita a ribaltare il risultato e guadagnarsi la doppia sfida con i capitolini. Formazione-tipo per la Roma, con Abraham assistito da Zaniolo (centesima gara con i giallorossi) e Pellegrini alle loro spalle: Zalewski, recuperato, parte dalla panchina. Tutta l'attenzione sarà riservata a Lois Openda, capocannoniere degli olandesi con 11 gol in 22 partite e terminale offensivo dell'attacco di Letsch, con Yapi Romaric pronto a subentrare a partita in corso. Arbitra il polacco Pawel Raczkowski, fischio d'inizio alle 18.45.

Segui la diretta di Vitesse-Roma

Vitesse-Roma, le probabili formazioni

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Domgjoni; Frederikksen, Openda. A disp.: Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt, van Duivenbooden, Buitink. All.: Letsch

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, S. Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Ibañez, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov. All.: Mourinho

ARBITRO: Pawel Raczkowski

Dove vederla in tv e streaming

Vitesse-Roma, andata degli ottavi di finale di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 18.45 su Sky Sport (ch. 252), Sky Sport Uno (ch. 201) e DAZN. Sarà possibile assistere alla partita anche in streaming sulle app di DAZN, Sky Go e NOW TV. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.